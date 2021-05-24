Затримання Протасевича: скандальний Кива похвалив Лукашенка за "блискучу операцію"

Дії білоруської влади з посадки літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича прокоментував Ілля Кива. Він похвалив спецслужби Білорусі за "блискучу операцію".

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" у мережі висловив своє захоплення кроками режиму Олександра Лукашенка.

Читайте також Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Реакція Киви на затримання білоруського журналіста

Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції по нейтралізації супротивника, що несе загрозу національній безпеці,

– написав Кива.

Також нардеп від проросійської партії пообіцяв, що коли політсила, яку він представляє, "прийде до влади", то обов'язково буде використовувати досвід Білорусі.

Затримання Протасевича: коротко