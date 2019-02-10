Затримання і побиття активістів у Києві: поліцейським може загрожувати 8 років в’язниці

Правоохоронці призначили 2 службових розслідування за фактами затримання на Контрактовій площі у Києві та побиття під будівлею Подільського райвідділу поліції активістів, які брали участь в акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Я вже призначив службове розслідування стосовно першого затримання молодиків. Інше службове розслідування проводитиме центральний апарат Національної поліції", – сказав на брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

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При цьому на сьогодні жоден працівник поліції не відсторонений від виконання посадових обов’язків. Відсторонити правоохоронця можуть у разі, якщо він зможе впливати на хід службового розслідування.

Крищенку поки що невідомо, хто би міг бути причетним до побиття активістів біля Подільського райвідділу поліції. Але поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів, загрожує до 8 років в’язниці.

"Ми дивимось: там перша чи друга частина. Це від 3 до 8 років. Коли буде обґрунтована підозра – з матеріалами слідства, відеодоказами, можливо, й експертизами, їм може загрожувати до 8 років. Це вимога 365 статті (Перевищення влади або службових повноважень)", – повідомив Крищенко.

Водночас затриманим під час сутичок у райвідділі поліції активістам після оголошення їх підозри може загрожувати до 7 років в’язниці – за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство.

Правоохоронці побили активістів у Подільському райвіділі поліції в Києві: дивіться відео

Дивіться відео сутичок під Подільським райвідділом поліції в Києві:

Що відомо про затримання та побиття учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" 9 лютого на Контрактовій площі у Києві поліція раптово затримала та доставила до райвідділу активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Саме в тому місці планувала провести свою зустріч з виборцями кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. Учасники акції хотіли поцікавитись у лідерки "Батьківщини", коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, свого однопартійця Владислава Мангера. Його активісти та батько Гандзюк підозрюють у причетності до організації вбивства Катерини.



Правоохоронці заявили, що у затриманих активістів була зеленка, ножі, газові балончики та пістолет. Після затримання до відділення поліції прибули інші активісти і вимагали відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під райвідділом почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті поліція затримала близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню.



Активісти ж кажуть, що їх оточили і затримали без жодних пояснень. За словами очевидців, затримання було жорстоким: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити. Згодом активістів таки відпустили, проте поліція відкрила низку кримінальних проваджень.



Ввечері після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.



На фото так відео було зафіксовано, як під райвідділом поліції чоловік без форми, ймовірно правоохоронець, жорстоко бив активістів. У соцмережах вже оголосили "полювання" на нього (збір інформації про особу) та на інших поліцейських, які жорстоко повелися з активістами. Наступного дня Крищенко заявив, що проти чоловіка, який без форми завдавав ударів, буде порушено кримінальне провадження.