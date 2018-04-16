Затримання організатора тітушок у Франції: ГПУ ще не подала документи на екстрадицію

Генеральна прокуратура України по кине направила до Франції документи для екстрадиції затриманого Армена Саркісяна, якого підозрюють в організації тітушок під час Євромайдану.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час спілкування з журналістами, його відомство поки готує для цього матеріали. І невдовзі документи будуть направлені.

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При цьому він не зміг підтвердити, чи затриманий у Франції чоловік є тим самим Арменом Саркісяном, якого розшукують в Україні.

"У даному випадку мова йде про процедуру. Саркісян оголошений в міжнародний розшук, наші колеги, згідно з міжнародними угодами, повідомили, що він затриманий на території Франції, і в коло моїх обов'язків не входить перевіряти, чи дійсно він там є. Є людина, у якої був паспорт з ім'ям і прізвищем, роком народження, які збігаються з розшукуваною особою", – заявив Луценко.

Він додав, що невдовзі правоохоронці отримають додаткові дані – фото та відео – задля ідентифікації затриманого. Якщо вона підтвердить факт затримання організатора тутішок, то ГПУ проситиме про пришвидшений процес екстрадиції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на очільника МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану, Армена Саркісяна. За словами міністра, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме його група. Згодом цю інформацію підтвердила і поліція Франції. Хоча сам Сакрісян після затримання переконував, що його не затримували у Франції, а сам він перебуває у Росії.



Як сповістив член колегії МВС Антон Геращенко, Саркісян організовував діяльність угруповань "тітушок" під командуванням Юрія Крисіна та Володимира Кошелєва, а зброєю їх забезпечував керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС Павло Зінов.



Варто додати, що поки французький суд відпустив Саркісяна під особисті зобов’язання. Він перебуває під наглядом поліції.