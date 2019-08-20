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      Затримано зловмисників, які викрали із банківських рахунків українців 1,5 мільйона гривень: фото

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      Затримано зловмисників, які викрали із банківських рахунків українців 1,5 мільйона гривень
      Затримано зловмисників, які викрали із банківських рахунків українців 1,5 мільйона гривень / npu.gov.ua

      5 мешканців Кривого Рогу крали гроші з банківських рахунків українців, використовуючи мобільні номери. Попередня сума збитків близько 1,5 мільйона гривень. Кіберполіція затримала зловмисників.

      Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках.

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      Злочинну групу організувала 40-річна жінка. Їй та співучаснику вже оголосили про підозру за крадіжку. Підозрювані обкрадали рахунки вчителів, працівників медичних закладів, різноробочих, використовуючи їхні зарплатні картки.

      Як зловмисники обкрадали рахунки людей?

      Вони купували бази даних із номерами на закритих форумах у мережі Інтернет, а дані для перевипуску SIM-карт знаходили у соціальних мережах.

      Як діяла схема?

      Усі факти викрадення коштів були пов'язані із деактивацією роботи SIM-картки фінансового номеру клієнтів банку. Зловмисники вибирали персональні дані громадян для створення дублікату SIM-картки переважно з соціальних мереж.

      сбу крадіжка гроші
      Правохоронці вилучили SIM-картки у зловмисників

      Маючи усю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків людей. Система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

      сбу крадіжка кривий ріг гроші
      Правохоронці провели обшук на місці злочину

      Для своєї "роботи" 5 зловмисників навіть орендували офіс у Кривому Розі. Правохоронці уже провели там обшук та вилучили докази злочину і навіть зброю. Наразі триває слідство, зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

      сбу кривий ріг зброя
      На місці злочину вилучили зброю

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      Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини Гроші Новини Кривого Рогу Кібербезпека Поліція
      Джерело: 24 канал
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