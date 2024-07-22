Генерал армії пояснив, як відбуватиметься завершення гарячої фази війни

Володимир Зеленський наголосив, що гаряча стадія війни може бути завершена вже до кінця 2024 року. Це буде можливо, якщо об'єднати сили та рухатись, зокрема, у формату Саміту миру.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що завершення гарячої фази війни означає паралельну роботу по двох напрямках. Маємо розвивати наступальні операції, а також повинен здійснюватись тиск на Росію на міжнародному рівні.

Важливо Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський

Так просто не піде

Водночас важливо розуміти, що Владімір Путін так просто не вийде з території України.

Це станеться лише тоді, коли він переконається, що шансів не тільки захопити нові території, але й утримати вже окуповані, він не має,

– зауважив він.

Проте якщо Росія піде на певні кроки щодо припинення гарячої стадії війни, то насамперед мають відбутися негласні переговори з лідерами світу щодо виходу на модель закінчення війни.

"Проте спочатку розв'язується питання, на яких умовах Путін буде виходити з війни, які українські території залишить, де буде лінія розмежування та які будуть гарантії стабільності", – пояснив генерал армії.

Війна зайшла дуже далеко

У визначений день та час, за його словами, розпочнеться відведення військ – організовано, по всіх напрямках. Також припиняється вогонь та встановлюється пауза, але до того моменту, поки не будуть виконані всі домовленості.

Після цього визначаються кордони – це відповідно кордони України та Росії. Потім облаштовуються захисні системи, можливо, за участі міжнародних посередників.

Вже тоді починається дипломатична та політична робота, які були обговорені вже до того. Сьогодні дипломатія не буде ефективно працювати. Це вже завершальна стадія,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Період кінця 2024-го – початку 2025 року, на його думку, має бути визначальним.

"Війна зайшла вже дуже далеко, Путін загнаний в глухий кут. Зараз він робить ставку на силу, щоб утримати свій режим, але якщо йому дадуть варіант виходу, тоді він буде змушений вийти з території України на умовах гарантії безпеки", – підкреслив Микола Маломуж.

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