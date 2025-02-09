США цього тижня обговорять з партнерами, як завершити війну Росії проти України, – Волц

У Мюнхені 14 – 16 лютого відбудеться безпекова конференція. На ній представники команди Трампа обговорюватимуть з європейськими союзниками шляхи завершення війни в Україні.

В інтерв'ю NBC News радник Трампа з нацбезпек Майк Волц повідомив, що США цього тижня говоритимуть із партнерами про завершення війни в Україні, передає 24 Канал.

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Що сказав Волц

Волц підкреслив, що держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віце-президент Джей Ді Венс, спеціальний посланник Кіт Келлог обговорюватимуть у Європі деталі того, як покласти край цій війні.

Політик розкрив, що основний посил американців полягатиме у тому, що європейці мають взяти на себе відповідальність за конфлікт Росії та України. Волц зауважив, що Трамп завершить війну, однак питання гарантій безпеки для Києва мають бути повністю на європейських союзниках.

Також посадовець зазначив, що буде обговорене продовження допомоги Україні. "Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкоземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", – сказав Волц.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Піт Гегсет відвідає зустріч у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 12 лютого, однак США вперше не очолюватимуть засідання Контактної групи з питань оборони України. Відомо, що спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог і віцепрезидент Джей Ді Венс представлятимуть США на конференції у Мюнхені.

Нагадаємо, що в одній з останніх заяв Дональд Трамп заявив, що говорив із Путіним про закінчення війни в Україні. За словами американця, російський диктатор, мовляв, хоче, щоб "люди припинили вмирати". Також президент повідомив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні. Крім того, він похизувався хорошими стосунками з очільником Кремля.