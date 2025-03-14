Розмова Путіна та Трампа: Березовець припустив, що буде після неї
- Дональд Трамп заявив про продуктивну розмову з Владіміром Путіним, що може сприяти врегулюванню російсько-української війни.
- Майор ЗСУ Тарас Березовець вважає, що Росія тягне час, а 30-денне перемир'я, ймовірно, буде подібним до попередніх, з численними порушеннями.
Дональд Трамп заявив, що 13 березня 2025 року мав продуктивну розмову із Владіміром Путіним. Це начебто може сприяти врегулюванню російсько-української війни.
Майор ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор стверджує, що готовий погодитись на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, однак він вимагає поступок від України. Це зовсім не дивно, адже Путін завжди так діє.
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Росія тягне час
На думку майора ЗСУ, російський диктатор не хоче загострювати відносини з американським лідером, щоб не опинитись під додатковими західними санкціями. Тому Путін робить те, що і завжди, – тягне час, озвучуючи нові умови.
Але в підсумку, я думаю, що він таки погодиться на пропозицію Трампа. Проте реалізація цього перемир'я буде приблизно така, яку ми вже бачили в період з 2014 по 2022 роки. Тоді Путін порушував режим припинення вогню понад 200 разів,
– сказав Тарас Березовець.
На його думку, росіяни тягтимуть час, щоб перемир'я розпочалось в період Великодня.
Можливо, подібні ініціативи щодо припинення вогню повторюватимуться в майбутньому, щоб в підсумку було укладено постійний мир.
Це буде не швидко, але результати перемовин в Джидді були успіхом української дипломатії,
– додав він.
До слова, Україна створює національну команду, яка працюватиме над механізмами контролю можливого 30-денного перемир'я, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що країна враховує попередній досвід порушень режимів тиші з боку Росії та готується до можливих провокацій. Команда розроблятиме план дій, майбутні домовленості та гарантії безпеки для досягнення справедливого миру.