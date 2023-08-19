В Україні можуть виробляти БМП CV-90: у Зеленського розповіли про процедури

19 серпня 2023, 20:35
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Україна підписала декларацію про наміри запустити виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90 в Україні. Конкретні домовленості підпишуть згодом.

В ефірі телемарафону прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів подробиці щодо виготовлення CV-90 в Україні.

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Коли в Україні виготовлятимуть БМП CV-90

Никифоров сказав, що є бажана дата, коли може зійти з конвеєра перший CV-90. Однак він не впевнений, що вже можна про це говорити. В цьому напрямку ще потрібно підписати низку документів.

Коли буде розгорнуто? Тут конкретики більше, але я не думаю, що маю право це казати. Зараз була підписана декларація про наміри. Потім будуть підписані конкретні домовленості,
– сказав Никифоров.

БМП CV-90 і не лише: ключові моменти візиту Зеленського до Швеції

  • 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція домовилися про наміри виробляти та ремонтувати БМП CV-90 на території України.
  • Він зазначив, що воїни вже ефективно використовують їх на передовій.
  • Окрім цього, вже почалися тестові випробування літаків Gripen за участі українських пілотів. Зеленський розповів, що під час візиту у Швецію детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною цих винищувачів.
  • Також Швеція анонсувала передачу 13 пакета військової допомоги для України. У пакет допомоги увійдуть боєприпаси для ППО, запчастини для бойових машин, обладнання для розмінування тощо.

Автор: Анастасія Кушпіт