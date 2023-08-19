В Україні можуть виробляти БМП CV-90: у Зеленського розповіли про процедури

Україна підписала декларацію про наміри запустити виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90 в Україні. Конкретні домовленості підпишуть згодом.

В ефірі телемарафону прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів подробиці щодо виготовлення CV-90 в Україні.

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Никифоров сказав, що є бажана дата, коли може зійти з конвеєра перший CV-90. Однак він не впевнений, що вже можна про це говорити. В цьому напрямку ще потрібно підписати низку документів.

Коли буде розгорнуто? Тут конкретики більше, але я не думаю, що маю право це казати. Зараз була підписана декларація про наміри. Потім будуть підписані конкретні домовленості,

– сказав Никифоров.

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