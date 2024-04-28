У Татарстані горить складальний цех заводу "КамАЗ": він постачає вантажівки російській армії

У російському Татарстані вранці 28 квітня було неспокійно. Там горів складальний цех важливого для окупантів заводу "КамАЗ".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України, передає 24 Канал.

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У Татарстані горів цех заводу "КамАЗ"

Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.

У Набережних Челнах горить цех заводу "КамАЗ": дивіться відео

Пізніше у мережі написали, що буцімто біля заводу "спалахнуло сміття". Однак у соціальних мережах ширять відео, де помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

Задимлення з цеху було видно здалеку: дивіться відео

З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.

Росіяни писали, що біля заводу нібито горіло сміття: дивіться відео

Що відомо про завод "КамАЗ" у Росії "КамАЗ" – це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та компонентів. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.

У 2022 році підприємство внесли до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії за постачання російським окупантам машин типу КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Усі ці моделі росіяни використовують у війні проти України.

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