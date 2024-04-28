У Татарстані горить складальний цех заводу "КамАЗ": він постачає вантажівки російській армії
У російському Татарстані вранці 28 квітня було неспокійно. Там горів складальний цех важливого для окупантів заводу "КамАЗ".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України, передає 24 Канал.
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У Татарстані горів цех заводу "КамАЗ"
Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.
У Набережних Челнах горить цех заводу "КамАЗ": дивіться відео
Пізніше у мережі написали, що буцімто біля заводу "спалахнуло сміття". Однак у соціальних мережах ширять відео, де помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.
Задимлення з цеху було видно здалеку: дивіться відео
З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.
Росіяни писали, що біля заводу нібито горіло сміття: дивіться відео
Що відомо про завод "КамАЗ" у Росії
- "КамАЗ" – це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та компонентів. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.
- У 2022 році підприємство внесли до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії за постачання російським окупантам машин типу КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Усі ці моделі росіяни використовують у війні проти України.
Раніше у Татарстані горів завод "Шахедів"
- У Росії 2 квітня повідомили, що безпілотники вперше з початку повномасштабної війни здійснили атаки на Татарстан. Російські ЗМІ писали, що об'єктом атаки стали заводи, відповідальні за виробництво ударних безпілотників типу "Шахед".
- Зрештою джерела 24 Каналу розповіли, що атаку на завод організувало ГУР МО дронами українського виробництва. Водночас прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив атаку на завод, звинуватив у цьому Україну та погрожував нашій державі "знищенням".
- Водночас російські пропагандисти цинічно сказали, що дрон, який атакував завод "Шахедів" у Татарстані, мовляв, залетів з території Казахстану. Казахська сторона спростувала ці фейки окупантів.