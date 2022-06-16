Завтра – післязавтра буде багато новин для України, вірю, що позитивних, – Зеленський

Володимир Зеленський ввечері 16 червня звернувся до українців та повідомив, що у найближчі дні нас чекає багато новин. Про що саме йдеться – президент не уточнив.

Але нагадаємо, що у четвер, 16 червня, Україну відвідали європейські лідери – Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс.

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"Завтра – післязавтра буде багато новин для України, я вірю, що позитивних", – заявив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна наблизилася до Євросоюзу найближче за весь час незалежності.

Він також підкреслив, що це можливо, передусім, завдяки нашим героям – кожному і кожній, хто захищає нас від російських військ.

Зеленський додав, що українська армія бореться в умовах значної переваги ворога в техніці. "Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну і потужну зброю", – сказав він.

До слова, вже незабаром України дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до ЄС. У п’ятницю, 17 червня Єврокомісія надасть висновок щодо можливого статусу України, а наступного тижня рішення буде ухвалювати Європейська рада.

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк передбачає, що Україна та Молдова отримають такий статус, а заявка Грузії залишиться у підвішеному стані.

Додамо, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі засвідчили у Києві, що підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Така ж позиція у Румунії, чий президент Клаус Йоганніс приєднався до візиту.

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Окрім Шольца та Макрона, які вперше побували в Україні після початку повномасштабної війни, 16 червня до Києва приїхали прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

Макрон запевнив Володимира Зеленського та українців, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС. Це питання стоятиме на порядку денному саміту ЄС 23 – 24 червня.

Під час візиту до Києва Макрон обіцяв, що Україна отримає 6 додаткових самохідних артилерійських систем Caesar.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу запевнив, що Україна отримуватиме зброю доти, доки її потребуватиме.

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