лукашенко зробив цинічну заяву про "велику війну, переможця у якій не буде"

Самопроголошений президент білорусі видав кілька "апокаліптичних заяв", аби полякати країни Заходу. Зокрема, лукашенко намалював картину "глобальної війни, в якій не буде переможця". Звісно, політик запевнив, що мінськ у неї силоміць втягують.

Під час церемонії випуску з військового ВНЗ самопроголошений президент розповів про "прірву великої війни", інформує 24 канал. лукашенко не зрадив своїм традиціям і звинуватив у цьому, звісно ж, Захід.

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лукашенко запевняє, що світ вже не буде колишнім

Політик, бажаючи вразити своїми пророчими здібностями, запевнив, що більше світ не буде колишнім. І переможців, каже лукашенко, у цьому глобальному протистоянні начебто не буде.

Події, що відбуваються, – це рішучі кроки на шляху до багатополярного світоустрою, припинення американської "гегемонії", в інтересах збереження якої нарощуються угруповання військ, підтримується "неонацистська" ідеологія і відверто "фашистські" режими навколо неугодних країн,

– згадав одразу і фашистів, і нацистів лукашенко.

Майбутнім військовим самопроголошений президент повторив вже не нову історію про небезпеку на західних кордонах білорусі та формування так званого "броньованого кулака Заходу".

НАТО лукашенко назвав новоявленими "хрестоносцями"

Політик прикрасив свою розповідь історичними аналогіями, мовляв, НАТО – це "новоявлені хрестоносці". Альянс вирішив начебто зробити "кидок на схід" і "зруйнувати систему глобальної безпеки".

На думку Лукашенка, саме така політика призвела до війни в Україні. Того, що саме росія вторглась на українську територію, та ще й з боку білорусі, лукашенко якось наче і не помітив.

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лукашенко вважає, що проти білорусі розв'язали війну

Ще однією маразматичною тезою лукашенка є те, що це "проти білорусі розв'язали війну" – при тому не лише у воєнному плані, а й гібридну.

У цій війні задіяні як національні, так і коаліційні структури Північноатлантичного блоку, які спеціалізуються на проведенні психологічних операцій та підривних дій у кіберпросторі,

– полякав розумними словами випускників лукашенко.

Цікаво, що політик визнав, що позиція деяких країн СНД та ОДКБ не така, як би цього хотілось білорусі та росії. Вони вичікують.

Самопроголошений президент запевнив майбутніх офіцерів, що західні країни ведуть активну розвідку у білорусі – як на землі, так і в повітрі. Пообурювався лукашенко і з приводу приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО – мовляв, москву та мінськ навіть не спитали.

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Останні переговори лукашенка та путіна: коротко

Останні перемовини глави росії та його білоруського соратника відбулись у телефонному режимі 11 липня.

Головними темами були, звісно, так звана "спецоперація в Україні" та блокада Калінінграда.

путін та лукашенко домовились про якісь "спільні кроки" щодо Литви. Про що саме – невідомо.

В українському Генштабі констатували, що армія білорусі останнім часом активізувалась. В білорусі тривають військові навчання, а заборони на польоти продовжили.

Дивіться у відео – британська розвідка про плани росіян: