Потрапив у "лещата" ЄС: чому Орбан заговорив про перегляд відносин із Росією

Віктор Орбан раптом заявив, що Угорщині доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією. Позиція угорського прем'єра змінилася під впливом ЄС.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зокрема, Віктор Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, однак відносини між Європою та Росією можуть не відновитися після закінчення війни.

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Такий стан речей, мовляв, змушує Угорщину "адаптуватися". Тому, за словами угорського прем'єра, Будапешту важливо ретельно продумати, які стосунки підтримувати з Росією у найближчі 10 – 15 років. Клочок вважає, така заява є гарною новиною для України.

"Орбан потрапив у міцні "лещата" Європейського Союзу. Це означає, що ЄС знайшов ключі та механізми впливу на угорського прем'єра, аби він хоча б у публічній площині змінював риторику", – зазначив політичний експерт.

Орбан боїться втратити владу

Однак не варто вважати, що прем'єр Угорщини у душі став глибоко проєвропейським.

Орбан і далі дивиться у бік Владіміра Путіна. Але він чудово розуміє, що у такому випадку (підтримки Росії – 24 Канал) позбудеться влади,

– сказав Клочок.

Він додав, що угорський прем'єр під страхом втрати влади почав декларувати "європейськість" Угорщини перед тими ж виборцями, які за нього проголосували. Заяви Орбана можуть вплинути на думку цих людей.

"Відбувається зсув у свідомості угорців, які толерували російську агресію. Адже для них Орбан є не просто лідером суспільної думки, а фактично їхнім вождем", – зазначив політичний експерт.

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Чому важливий візит Орбана до України

Клочок наголосив, що в ідеологічному сенсі антиросійські заяви Орбана є надважливими. Адже він – не дуже порядний політик, який засвітився у багатьох неприємних історіях, толеруючи путінську агресію в Україні.

За словами політичного експерта, також важливо, що ці слова від прем'єра Угорщини прозвучали на тлі його можливого візиту до Києва.

Дуже добре, що візит Орбана в Україну відбудеться. Його фізична присутність в Україні свідчитиме про те, що Угорщина не випаде з "сім'ї" ЄС. Це дуже добре, тому що нам не потрібен ще один проросійський анклав,

– зазначив Клочок.

Він висловив сподівання, що найближчим часом ЄС зможе вплинути й на позицію ще однієї країни, яка декларує проросійські погляди, – Сербії.

Скандальні заяви Віктора Орбана: коротко