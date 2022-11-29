Спробував відбілити росіян, – політолог про заяву Папи Римського щодо нападу Росії на Україну

Папа Римський трохи змінив риторику й назвав народ України "мучениками", а відповідно є ті, хто його мучить. Однак конкретних імен понтифік досі не назвав, чим знову відбилив росіян.

Таку думку 24 каналу озвучив політолог Олександр Антонюк. Раніше повідомлялось про те, що Папа Римський знову звертається щодо миру.

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Спроба відбілити росіян

Антонюк розповів, що у заяві Папи Римського бачить чергову спробу відбілити росіян. Це означає, що він або далекий від реальності, або є учасником інформаційної війни. Звісно, на його позицію вплинуло й останнє голосування Європарламенту, яке визнало Росію терористом.

Це скоригувало його висловлювання, але не змінило підхід. Завдання понтифіка мало би бути вийти взагалі з іншим постулатом. Він не має воювати з позиції народів, а, наприклад наїхати на російську церкву і сказати, що вбивство чи освячення вбивчої війни інших народів є дискредитацію християнства, не те, щоб православ'я,

– зазначив політолог.

Він додав, що понтифік не має давати оцінку злочинам, у яких винен увесь російський народ, попри громадянство чи віросповідання.

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Папу слід змінити

За словами політолога, Всесвітній синод має зібратись на збори і прийняти рішення, наскільки чинний Папа Римський відповідає критеріям. Події, які він організовував навесні – це дискредитація, підігрування Кремлю. Загалом, Папа Римський не єдиний, хто керує у Ватикані.

"Йому готують довідки, йому готують тексти, й він їх озвучує. Це означає, що весь апарат, який нині є і обслуговує політику Папи Римського, має ось такі критерії і так і мислить. Тому треба дивитись глобальніше і глибинніше, що відбувається в такій високоповажній церковній організації як Ватикан", – наголосив Антонюк.

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