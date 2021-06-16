Про Донбас і вступ у НАТО: Путін розповів про тему України в переговорах з Байденом

Джо Байден та Володимир Путін під час зустрічі обговорили, зокрема, питання України. Згодом під час пресконференції російський президент озвучив своє бачення цього аспекту розмови.

Розмова Байдена та Путіна не завершилася традиційною спільною пресконференцією. Від неї відмовився лідер США.

Зауважте Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться наприкінці липня

Заява Путіна про Україну

Тема України зачіпалася, Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди […] Тема вступу України в НАТО зачіпалася мазком,

– заявив Володимир Путін.

Путін також цинічно заявив, що щодо України "у нас зобовязання тільки одне – слідкувати за дотриманням мінських переговорів". І вони нібито готові піти цим шляхом, якщо "готова українська сторона".

"Якщо українська сторона готова, ми підемо цим шляхом. Без всякого сумніву", – заявив Путін після зустрічі з Байденом.

Він вкотре заявив про політичну інтеграцію Донбасу в українську правову систему та в Конституцію.

"Для цього необхідно внести зміни в Конституцію. Там так прописано. І друге – що кордони між Росією та Україною по донбаській лінії починають займатися українськими прикордонниками одразу після проведення виборів на Донбасі", – вкотре цинічно розповів Путін.

Глава Кремля також повідомив, що Україні запропонувала, щоб війська ввійшли на Донбас, закрити кордон між Росією та Україною та провести вибори через три місяці після цих дій.

"Не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що це немає нічого спільного з Мінськими домовленостями. Це їм суперечить", – цинічно заявив Путін.

Він заявив, що Росія проводить навчання "на своїй території".

Що в Україні казали про зустріч Байдена з Путіним

Володимир Зеленський зізнався: він шкодує, що не зустрівся з Байденом ще до його розмови з Путіним.

Тим часом глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хвилюється через переговори Байдена і Путіна. Водночас Кулеба наголосив: є абсолютно залізне правило – "жодних домовленостей про Україну без України".

Візит Зеленського до США відбудеться вже у липні. У МЗС України повідомили, що це буде не лише зустріч з президентом Байденом, але й низка інших заходів