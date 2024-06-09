"Перегнув палицю": чому Путін "пом'якшив" риторику щодо застосування ядерної зброї

Владімір Путін після неодноразового брязкання ядреною зброєю змінив риторику. Наразі він вважає, що немає причин для її застосування, через те, що не існує загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії.

Проте раніше Путін наголошував, що Росія нібито захищає сама себе на території України. Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що у такий спосіб російський диктатор намагається сьогодні показати себе "миротворцем".

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Почав усвідомлювати певні речі

На сьогодні основне завдання росіян – зірвати Глобальний Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії. Також вони намагаються зменшити обсяг постачання західного озброєння Україні.

В цьому сенсі останні заяви Путіна, зокрема, щодо застосування Росією ядерної зброї, свідчать про те, що він почав усвідомлювати певні речі. Зокрема те, що він "перегнув палицю" з ядерними погрозами. Тому що після його загрозливих заяв з ядерною інфраструктурою Росії почали траплятися цікаві речі – вона оперативно виносилась,

– наголосив політолог.

В Мордовії 17 квітня була уражена дронами загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Ця станція є найпотужнішим радаром та існує в одиничному екземплярі. За певними даними, вона здатна виявляти балістичні та крилаті ракети та нібито навіть літаки F-35.

Саме тому Путін, на думку Чаленко, побоявся, що він може все втратити набагато швидше, ніж припускали російські військові. Тому російська ядерна загроза перетворилась на "мильну бульбашку".

Через це Путін змінює свою риторику, але він сам не змінився жодним чином. Його плани щодо Заходу також залишились незмінними,

– зауважив він.

Водночас у цьому питання залишається суттєвим вплив Китаю. Відомо, наскільки жорстко Пекін ставиться до ядерних загроз з боку Росії.

"Новий мирний план Китаю, який було ним озвучено разом з Бразилією, також містить пункти про недопущення ядерної ескалації. Зокрема й через це Росія змінює риторику, тому що сама себе загнала у "глухий кут", – відзначив Ігор Чаленко.

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