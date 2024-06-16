Путін заговорив про завершення війни: як це зіграє на руку Україні

Напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії раптово з'явився Владімір Путін, який вирішив задиктувати свої умови, за яких він начебто буде згодний піти на перемовини. Черговий абсурд від російського диктатора спрацював проти нього ж.

Адже через ультимативні заяви Захід вкотре зрозумів, що Росія зовсім не прагне миру. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. До слова, таку ж думку висловив і Володимир Зеленський під час пресконференції на Саміті миру.

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Путін у відчаї

Російський диктатор висунув низку умов, за яких він начебто готовий сідати за стіл переговорів. Це виведення українських військ з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей та гарантії від Києва про відмову від вступу до НАТО.

Це істерика. Це не просто так з'явилась Росія перед самітом (миру у Швейцарії – 24 Канал). Росія також "вкладалась" у цей саміт, зокрема, щоб на ньому не були присутні певні країни, зокрема, Китай. Крім того, навіть на наших партнерів через ООН вони тиснули. Тому в чернетках підсумкового комюніке всі принципові питання для нас розмивалися,

– зауважив Петро Андрющенко.

Втім, зрештою, фінальний варіант декларації був без суперечливих моментів та заяв, що свідчить про чергову перемогу України на дипломатичній арені.

"Для Росії це поразка, тому що вони не змогли протиснути бажані формулювання у підсумку цього саміту, щоб вже на наступний саміт увійти, диктуючи власні умови. Це означає, що наші умови є принципи збереження суверенітету, армії та недоторканності нашої території в майбутньому залишаються головними", – наголосив Андрющенко.

Безумовно, це розуміє і Москва. Адже фактично це остаточно закріплює за ними роль агресора і відповідно ускладнює для них перемовини у майбутньому.

"Тому Путін і виліз. Знову ми чуємо ту саму риторику, просто додалося те, чого вже давно не чули від нього – ядерний шантаж. Востаннє така риторика безпосередньо від Путіна звучала, коли ми деокупували Харківщину та Херсонщину. Тож можемо оцінити рівень його занепокоєння та оцінку його програшу на сьогодні", – зауважив Андрющенко.

"Подарунок" від диктатора

Російський диктатор висував абсурдні ультимативні умови, на які Україна ніколи не погодиться. І це, частково, грає нам на руку.

Для нас це подарунок, тому що він знову погрожував світу, озвучував ультиматум і всі це розуміють. Він дав привід усім учасникам саміту наголосити, що це ультиматум і він нічого спільного не має з мирними ініціативами. Це фактично дало нам козир у руки, бо країни, які "хитались" у своїх позиціях щодо війни, тепер схилятимуться до нас. Бо Україна озвучує справді мирну формулу,

– пояснив Андрющенко.

Україна демонструє здатність до діалогу та бажання справжнього, справедливого миру. Путін натомість показує, що у Росії геть не все добре, бо навіть такі ультимативні заяви – це свідчення, що Росія, на відміну від України, перебуває не у сильній позиції.

Як на вимоги Путіна реагували у світі