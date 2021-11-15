Заява Ткаченка про відставку вже надійшла до Ради: частина "слуг" проти його звільнення

Заява Олександра Ткаченка про відставку з посади глави Мінкульту вже надійшла у Верховну Раду. Багато "Слуг народу" не підтримуватимуть звільнення.

Заяву Олександр Ткаченко написав 11 листопада. Про те, що вона вже Раді Олександр Стефанчук розповів на брифінгу 15 листопада.

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Заява Ткаченка вже у Верховній Раді

Щодо цієї заяви, ми її отримали. Я думаю, що сьогодні чи завтра вона буде зареєстрована, а далі – у порядку, якому й надходять кадрові питання,

– заявив Стефанчук.

Він також пояснив, що зараз "є багато законодавчих ініціатив". Проте запевнив, що "як тільки у нас буде час, щоб розглянути це питання, ми обов'язково його поставимо".

"Слуги" проти звільнення Ткаченка

Нардепка від "Слуг народу" Олена Мошенець у ефірі одного з українських телеканалів заявила, що для неї "остання заява Ткаченка була несподіваною, бо це точно не та кандидатура, яка обговорювалася протягом останніх місяців, її точно не обговорювали".

Якщо звернете увагу на реакцію, зокрема моїх колег, то багато хто відкрито заявляє про те, що навіть не підтримуватимуть, за це не голосуватимуть,

– заявила Мошенець.

Вона також додала, що хочеться вірити, що це не просто емоції, "які виникли у конкретний період через те, що є певні непорозуміння у Кабміні".

"Я вважаю, що це робочі питання, такі речі не потрібно виносити, а саме обговорити на фракції, можливо, знайти якісь шляхи подальшого розвитку", – переконана нардепка.

Коротко про заяву Ткаченка про відставку з глави Мінкульту

Чутки про ймовірне звільнення політика ширились ще з вересня 2021 року. Зокрема тоді ЗМІ писали, що посадовцем нібито не задоволені у команді Зеленського.

Ймовірним наступником на посаді тоді називали Ростислава Карандєєва, який є держсекретарем відомства.

10 листопада ЗМІ написали, що Ткаченко може подати у відставку тому, що уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Про це Ткаченко дізнався постфактум.

11 листопада Олександр Ткаченко заявив, що написав заяву про відставку з посади глави Мінкульту. Причин назвав декілька. Окрім того, передачу Держкіно з Мінкульту в управління Кабміну назвав "нелогічним". Згадав також бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.