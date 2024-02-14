"Трамп вклонився Путіну": Байден обрушився з критикою на експрезидента через його заяву про НАТО

Заява Дональда Трампа про НАТО обурила багатьох, її різко розкритикував Джо Байден. Чинний президент США звинувачує свого супротивника в тому, що той вклонився Путіну.

Трамп заявив, що може заохотити Росію напасти на союзників по НАТО, мовляв, платити мають усі. Ідеться про країни, які, на думку Трампа, не виконують своїх зобов'язань перед Альянсом і сплачують менші внески на оборону.

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Байден жорстко скритикував заяви Трампа про НАТО: що сказав

Жоден інший президент в нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи,

– різко сказав Байден.

Він пояснив, що Трамп не розуміє ролі НАТО в захисті свободи і безпеки.

"Коли Америка дає своє слово, це щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО – це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар", – сказав Байден.

Трамп зачепив Байдена за живе

Журналісти порахували, що Байден згадав Трампа в своїй промові щойнайменше п'ять разів, і загалом був значно жорсткіший, аніж заяви Білого дому.

"Критика Байдена на адресу Трампа з боку Білого дому є однією з найжорсткіших на адресу свого імовірного суперника у зовнішній політиці", – зазначають у медіа.

Також у CNN звернли увагу, що Байден більшу частину своєї кар'єри працював над питаннями, пов'язаними з трансатлантичною безпекою. Тож заява Трампа була для нього особливо дошкульною.

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Як у світі реагували на заяву Трампа