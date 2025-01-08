Зробив кілька реверансів у бік Путіна: на що вказують нові заяви Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп упродовж останнього часу зробив багато специфічних заяв. Були й такі, які можна вважати реверансами в бік диктатора Путіна. Але це сталося не просто так.

Про це 24 Каналу розповів голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Дональд Трамп завжди намагається швидко реалізувати власні плани. Але є питання щодо того, що саме він взагалі буде робити.

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Про що свідчать заяви Трампа

Як наголосила Романова, Трамп вже зробив багато незрозумілих заяв, які відвертають увагу публіки від завершення війни в України. Серед них – заява Трампа про Канаду, Гренландію чи про Панамський канал. Були навіть його слова про перейменування Мексиканської затоки.

Також під час нещодавньої пресконференції Трамп обговорював і питання війни в Україні. Він зробив кілька реверансів в бік Путіна. Особливо тоді, коли почав говорити про "почуття Росії" щодо вступу України до НАТО.

Мені здається, що Трамп готується до зустрічі з Путіним. Якщо контакт із Зеленським у нього вже є, то з Путіним він ще має налагодити відносини. Раніше були заяви, що Трамп дістане Путіна "під куполами". Тепер треба якось міксувати,

– вважає Романова.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю з подкастером Лексом Фрідманом. Воно було спрямоване саме на протрампівську аудиторію у США. І це дало свій ефект.