"Безчесний" Байден та секретний план закінчення війни в Україні: Трамп вкотре зробив гучну заяву

Дональд Трамп вчергове зробив гучну заяву перед своїми виборцями. Він пообіцяв відібрати Овальний кабінет у "безчесного" Джо Байдена та заявив, що знає, як швидко припинити війну Росії проти України. Ймовірно, він розуміє, що поки що його шанси виграти на виборах президента США досить низькі.

Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні нагадує тему абортів: він намагається уникнути відповіді та скинути відповідальність із себе на кожен штат, роблячи із себе геніального політика, який вигадав позицію, де всіх обдурив. Колись Трамп навіть говорив, що має власну програму охорони здоров'я, відмінну від тієї, яку зробив Барак Обама, і мав секретний план щодо її реалізації, який ніхто так і не дізнався.

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Порожні балачки Трампа

Юрій Рашкін сказав, що після опитування населення десь 60% населення впевнені в тому, що Трамп заборонить аборти, тобто ніби не обманює більшість. Але 30% вважають, що він їх не заборонить, бо це є його основою.

Я впевнений, що є 30% людей, які вважають, що Трамп може закінчити війну дуже швидко, – це його база. Вони йому довіряють, а факти там взагалі не мають значення. Однак переважна більшість людей кажуть: "Хоч би що він нам казав, ми знаємо: Трамп погано ставиться до України",

– зауважив громадський і політичний діяч із США.

Те, що Трамп вже вкотре заявив про черговий секретний план швидкого закінчення війни в Україні, говорить про те, що він відчуває, що не все йде так гладко, як йому здавалося. Адже те, що Байден робить, працює. Система охорони здоров'я після реформ, які провів Барак Обама, працює, скільки б Трамп не обіцяв її скасувати.

"Свою систему він не пропонує, бо тоді його критикуватимуть. А критикувати незручно. Простіше просто кричати, що опонент-конкурент дурень, оточений фашистами, і в нього проблеми з пам'яттю", – наголосив Юрій Рашкін.

Не вперше бреше

На думку громадського діяча, якщо люди вірять Трампу, це говорить про їхні схильності, упередження і про те, кого вони підтримують у цій ситуації, ніж у реальності. Проте насправді Трамп вже не вперше бреше Україні.

Трамп не вперше нам бреше, і ми знаємо, чого насправді варті його слова. Бо ж він казав, що не дасть ні цента Україні. Якщо він стане президентом, то віддасть Росії Крим та Донбас, а Україні взагалі не буде надавати жодної допомоги, як він довго намагався це зробити, поки Джонсон (Майк Джонсон – спікер Палати представників США) нарешті не збунтувався,

– сказав Рашкін.

Навряд чи після цього можна заявляти, що Трамп якимось чином може мати добро для України на умовах України. Він сказав про війну, тому що розуміє, що справи в нього кепські, а людям треба обговорення. Проте насправді це провокація, адже Трамп дійсно погано ставиться до України і нічого не робитиме, щоб допомагати їй.

І диктатора можна обрати

Юрій Рашкін вважає, що в Трампа має бути щось грандіозне, однак дивлячись на те, як Трамп веде угоди, можна зрозуміти, що це не його. Але є те, що впадає в око, – Трамп почав плазувати перед сильними. Так, зараз Трамп почав "плазати" перед Марджорі Тейлор Грін (представниця Республіканської партії в Палаті представників США, проросійська діячка), тому що бачить у ній маленького диктатора.

Уявити, що Трамп може придумати щось, що допоможе країні, яка продовжує називати себе демократичною країною, це означає не розуміти його авторитетів. Він авторитарний лідер. А те, що його можуть обрати, це буде збіг, адже й диктатора можна обрати,

– підсумував громадський діяч.

Гучні заяви Дональда Трампа щодо України