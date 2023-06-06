Не вигідно підтримувати путінські казки, – Яковенко пояснив скандальну заяву депутата Держдуми

Напередодні російський депутат Костянтин Затулін виступив на форумі під назвою "Якою ми хочемо бачити Україну". Він заявив, що Росія не може досягти жодної цілі так званої "спеціальної військової операції".

Виступ Затуліна був дуже яскравим, він справив враження бомби, що розірвалася. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путін не контролює ситуацію

Безумовно, переважна більшість присутніх не хотіли б бачити Україну ніякою. Їх влаштувало б, щоб вона якимсь чином зникла. Натомість Затулін сказав, що Україна збережеться, чим викликав величезне обурення ведучого. Останній ніяк не міг зрозуміти, чому депутат так вважає.

Він сказав: "Просто тому, що я бачу – Україна збережеться. Жодна ціль російської спецоперації не виконана, це не спецоперація, а війна, яка не реалізує своїх цілей". Доволі революційні ідеї став висловлювати,

– зауважив Яковенко.

На думку опозиціонера, сьогодні Владімір Путін майже не контролює те, що відбувається у Держдумі та армії. Він контролює Сєргєя Шойгу, але не контролює армію. Він контролює голову державної думи В'ячеслава Володіна, але не контролює депутатів.

Затулін просо відчуває, що зараз вже невигідно підтримувати путінські наративи й казки про те, що "України не існує, її створив Лєнін". І пора говорити речі, які хоч якось наближені до реальності,

– констатував журналіст.

Яковенко припускає, що з ним вже нічого не зроблять. Він дуже живуча політична істота, тому, напевно, відчуває момент – Путін перестав контролювати те, що відбувається в Росії.

"Знаючи Затуліна як дуже прагматичну, розважливу, хитру й живучу людину, я довіряю його чуттю. З точки зору свого виживання він зробив правильний крок", – підсумував Яковенко.

Опозиціонер про заяву Затуліна: дивіться відео

Що відомо про заяву