Чітко окреслив Європі перспективу, – політолог про заяву Зеленського щодо замороження війни

Володимир Зеленський заявив, що, якщо країні-агресорці дати перепочити нині, то вже у 2028 році Кремль зможе відновити розбитий українською армією потенціал. І тоді Росія матиме досить сил, аби атакувати країни, які у фокусі її експансії. Та так глава держави фактично окреслив найближче майбутнє.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Росія ніяк не виграє війну. Зазначимо, що таку заяву Володимир Зеленський зробив під час робочої поїздки в Іспанію.

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"Якщо зараз відбудеться замороження конфлікту, і вони (росіяни – 24 Канал) залишають за собою частину наших територій, вони отримують щонайменше 4 – 5 років. До речі, ця цифра не взята зі стелі", – сказав політолог.

Про такі дані свідчать дослідження західних аналітиків та українських військових. У них мовиться про оцінку щодо того, коли Росія може відновити свій потенціал для ведення нової масштабнішої агресивної війни. І ця війна може бути проти ЄС або окремих країн НАТО та Європейського Союзу.

Президент дуже чітко цю перспективу показав. Це змусить деяких прихильників необхідності "мирних переговорів" чи замороження конфлікту подивитися на такий сценарій альтернативний для них, і зрозуміти, що переговори зараз або замороження – це не вихід із ситуації,

– наголосив Рейтерович.

Мовляв, це просто відтермінує велику війну на певний період. Тому зараз можна допомогти Україні перемогти у війні. У майбутньому війна може мати зовсім інші масштаби. І тоді Європі доведеться безпосередньо брати у ній участь.

"Треби обирати. Якщо з'являтимуться такі заяви, то ми повинні мати дуже аргументовану детальну відповідь. І це зменшуватиме імовірність появи таких заяв, що треба "терміново сідати за стіл переговорів", про щось говорити і йти на якісь хай мінімальні, але поступки Росії", – наголосив політолог.

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