23:11
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Заява окупантів роздавати жителям Донбасу паспорти РФ: чи пов'язано це з виборами в Україні

      Актуальне інтерв'ю 141 Читать новость на русском

      Окупанти заявили, що планують незабаром роздавати жителям окупованих територій Донбасу паспорти РФ. Про те, чи пов'язано це з виборами в Україні – розповів головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

      Про роздачу паспортів РФ

      – Складно сказати, наскільки це вкиди чи реальні наміри російської влади. Інакша справа, я здогадуюсь, що там і так власників російських паспортів, на жаль, більш ніж достатньо. Так було і до війни. Зараз вони просто продовжують свою політику. Однак наскільки вона буед ефективною – невідомо.

      Читайте також: Чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти: результати опитування

      – Я не думаю, що росіяни зацікавлені в інкорпорації Донбасу до себе, тому що вони б за радістю "впихнули" цю територію в Україну при певному політичному розкладі, на свої умовах. Як кажуть їх речники в Україні, на умовах так званої автономії чи якогось там "краю Донбас". Що довзолить встановити непрямий контроль над політичним життям України. Україна, я сподіваюся, на умовах Росії брати Донбас не буде. А буде брати лише на наших умовах.

      – Я вважаю, що це (заява про паспорти РФ – 24 канал) підтримка супільної думки, лояльної до Росії, мовляв, от чекайте, за 5 хвилин видамо паспорти і ви будуте повноцінними громадянами РФ. Але, я думаю, що цього не станеться, насправді.

      Про вплив на вибори в Україні

      – Я, чесно кажучи, сумніваюся, що там є багато людей, які зацікавлені голосувати на українських виборах. Не думаю, що вони масово поїдуть через лінію розмежування для того, щоб обрати в Україні президента. Думаю, там наразі відбувається ситуація "як скажуть, так і буду робити". Якщо їм скажуть взяти російські паспорти, на жаль, підуть і візьмуть. 

      Воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко вирішив поцікавитися в самих жителів Донбасу, чи готові вони отримати російський паспорт. Підійшов до них на контрольно-пропускному пункті, де щоденно черги на в'їзд і виїзд. І от таке почув у відповідь:

      – Подивимось, що будемо робити... (Взяли б?) Ну а куди діватися, треба брати.
      – Поживемо побачимо.
      – Ні. Навіщо? У нас є сві паспорт. Український. 
      – Напевно, ні. Подивимося. Ми ж українські. Скіль ж треба ще брати?
      – Ні в якому разі. А на*уя? Звиняйте!

      Інтерв'ю з жителями Донбасу:

      Також про заяву Юрія Луценка щодо Марі Йованович – дивіться в інтерв'ю.

      blog_ava
      У Європарламенті ухвалили знакове рішення щодо переведення годинників на зимовий і літній час
      сьогодні
      9563
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      сьогодні , 22:09 Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      1480
      Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      сьогодні , 22:00 Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      Повернись живим 729
      Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      сьогодні , 21:02 Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      Світові Медіа 1553
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 323
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 1420
      Вірю хлопцям з передової, а наш президент просто всіх дурить, — Парасюк
       18 лютого 2015 , 21:43
      Добровольців в АТО тримають у якості м'яса, — "кіборг"
       15 січня 2015 , 17:07
      Про майбутнє "Правого сектору" розповіла журналіст
      28 січня 2016 , 17:56 1
      На заступника прокурора чинитимуть шалений тиск, — Соболєв
       6 липня 2015 , 22:28
      Чи можливо відновити мовлення на Донбасі?
       6 серпня 2015 , 19:07
      РНБО перетворили на шафу з нафталіном, куди "приховували" чиновників, — експерт
       16 грудня 2014 , 23:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук