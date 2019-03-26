Заява окупантів роздавати жителям Донбасу паспорти РФ: чи пов'язано це з виборами в Україні

Окупанти заявили, що планують незабаром роздавати жителям окупованих територій Донбасу паспорти РФ. Про те, чи пов'язано це з виборами в Україні – розповів головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

Про роздачу паспортів РФ

– Складно сказати, наскільки це вкиди чи реальні наміри російської влади. Інакша справа, я здогадуюсь, що там і так власників російських паспортів, на жаль, більш ніж достатньо. Так було і до війни. Зараз вони просто продовжують свою політику. Однак наскільки вона буед ефективною – невідомо.

Читайте також: Чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти: результати опитування

– Я не думаю, що росіяни зацікавлені в інкорпорації Донбасу до себе, тому що вони б за радістю "впихнули" цю територію в Україну при певному політичному розкладі, на свої умовах. Як кажуть їх речники в Україні, на умовах так званої автономії чи якогось там "краю Донбас". Що довзолить встановити непрямий контроль над політичним життям України. Україна, я сподіваюся, на умовах Росії брати Донбас не буде. А буде брати лише на наших умовах.

– Я вважаю, що це (заява про паспорти РФ – 24 канал) підтримка супільної думки, лояльної до Росії, мовляв, от чекайте, за 5 хвилин видамо паспорти і ви будуте повноцінними громадянами РФ. Але, я думаю, що цього не станеться, насправді.

Про вплив на вибори в Україні

– Я, чесно кажучи, сумніваюся, що там є багато людей, які зацікавлені голосувати на українських виборах. Не думаю, що вони масово поїдуть через лінію розмежування для того, щоб обрати в Україні президента. Думаю, там наразі відбувається ситуація "як скажуть, так і буду робити". Якщо їм скажуть взяти російські паспорти, на жаль, підуть і візьмуть.

Воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко вирішив поцікавитися в самих жителів Донбасу, чи готові вони отримати російський паспорт. Підійшов до них на контрольно-пропускному пункті, де щоденно черги на в'їзд і виїзд. І от таке почув у відповідь:

– Подивимось, що будемо робити... (Взяли б?) Ну а куди діватися, треба брати.

– Поживемо побачимо.

– Ні. Навіщо? У нас є сві паспорт. Український.

– Напевно, ні. Подивимося. Ми ж українські. Скіль ж треба ще брати?

– Ні в якому разі. А на*уя? Звиняйте!

Інтерв'ю з жителями Донбасу:

Також про заяву Юрія Луценка щодо Марі Йованович – дивіться в інтерв'ю.