Полковник запасу помітив закономірність між заявами Ердогана та масовими обстрілами України

Росія не перестає тероризувати Україну постійними атаками критичної інфраструктури і не тільки. Все це на тлі невдач на фронті. Ймовірно, так країна-агресорка хоче примусити нас "до миру".

На перемовинах України і Росії, попри чітку позицію української сторони у цьому питанні, продовжує наполягати і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Хоча про це розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор – в ефірі 24 каналу.

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Також він помітив цікаву закономірність між масованими атаками України та заявами турецького президента. Безперечно, це й зауважили наші Сили протиповітряної оборони.

Як тільки Ердоган починає говорити про перемовини, Росія масово обстрілює Україну ракетами,

– зазначив Світан.

І додав, що такі заяви лунали й під час перемовин щодо зернової угоди у Стамбулі. Тоді ж росіяни масовано атакували Вінницю, було багато втрат серед цивільних.

Крім цього, 9 жовтня з'являлись повідомлення, що Туреччина нібито хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією без участі України, а Анкара буцім передала відповідну пропозицію Вашингтону. То вже наступного ж дня гатити по українських містах вилетіло майже 80 ракет та дронів різних типів.

Таких прикладів є ще декілька. Однак закономірність вже очевидна. Так Росія діє як держава-терористка і хоче примусити до перемовин. Саме тому нам потрібно ще більше допомоги від західних партнерів.

Коли востаннє Ердоган наполягав на переговорах

Про те, що Ердоган знову заявив про готовність зробити внесок у припинення війни шляхом переговорів, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з лідером Туреччини. Ердоган переконаний, що бачення дипломатичного вирішення конфлікту має бути живим за будь-яких обставин.

Світан зауважив закономірність між заявами Ердогана та обстрілами: дивіться відео

При цьому напередодні цієї розмови радник Ердогана Ібрагім Калін наголошував на тому, що передумов для зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає, адже вона можлива лише після припинення анексії – будь-яких домовленостей потрібно досягати з дотриманням територіальної цілісності України.

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