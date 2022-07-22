росія розгублена у військовому питанні, – аналітик оцінив останні заяви кремля

російські військові зазнають поразок на деяких напрямках. Через це в кремлі почали погрожувати про "масштабний наступ на всіх напрямках". Але, на думку експертів, це лише означає, що росія просто розгублена.

Про це 24 каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він каже, що в заявах кремля криється спроба видати бажане за дійсне.

До теми Нам треба бути готовими до нової хвилі наступу, – військовий оглядач Пономаренко

За її словами, вони хочуть якось пояснити, чому росія досі не досягнула жодної з поставлених цілей, адже навіть про окупацію Донбасу поки говорити впевнено не можна.

Військових успіхів в них немає. Водночас з цим зростає підтримка України від Заходу, нам постачають озброєння, яким українці вправено користуються і яке зараз дуже болюче дістає росіян. Також ЗСУ проходять різне навчання за кордоном,

– пояснив експерт.

Рибачук каже, що на цьому фоні очевидно, що росіянам треба робити контрвідповідь, і вони її роблять у своєму стилі – брехливою, агресивною, масштабною і задіюють всі свої "консерви".

"Це частина скоординованої кампанія, і вона говорить про те, що росія, якщо не у відчаї, то не знає, що робити і насправді розгублена у військовому питанні", – зазначив він.

Рибачук про останні заяви кремля щодо "наступу на всіх напрямках": відео



Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках