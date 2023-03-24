Кремль вважає його божевільним, – Піонтковський назвав велику мрію Медведєва

Ядерні погрози, які лунають з вуст заступника російського радбезу Дмітрія Медведєва, вже не лякають нікого на Заході. Сам Медведєв сподівається у такий спосіб підтримувати свій авторитет.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський політолог і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що Медведєв все ще марить надіями знову стати президентом Росії.

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У Кремлі вважають ядерний шантаж корисним

Піонтковський звернув увагу на те, як кремлівські журналісти висвітлювали візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Зокрема, Андрій Колєсніков з газети "Комерсант" у своєму репортажі в’їдливо згадує Медведєва.

"Написав що Медведєв, зайшовши в зал, обійшов всю китайську делегацію та з усіма привітався. Китайці були приголомшені. Після цього він підійшов до російської делегації та також з усіма по–заступницьки привітався. В Кремлі його сприймають, як божевільного", – констатував Піонтковський.

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При цьому, за його словами, у Кремлі вважають ядерний шантаж корисним. Нещодавно вони зачепились за тему снарядів зі збідненим ураном, а згодом дістали, призабутого заступника міністра закордонних справ Рябкова, який погрожував ядерним апокаліпсисом.

Хоче знову стати президентом

Андрій Піонтковський розповів, що Медведєв не полишає надії колись знову стати президентом і всіляко намагається підтримувати свій образ. Саме він сидить по праву руку від Путіна, а не Мішустін, який є главою російського уряду. Щоб втриматись у ролі другої людини в Кремлі, він робить такі божевільні заяви, але вони вже не діють на країни Заходу.

"Напередодні вторгнення стан країн Заходу був такий, що вони б піддались цьому ядерному шантажу. Якби Путіну вдалось реалізувати свої плани та вийти на кордони Польщі за 5 днів, то він став би погрожувати країнам НАТО ядерною зброєю, мовляв, віддайте країни Балтії й Польщу і відступіть. Цілком ймовірно, що вони б пішли на цей крок", – наголосив політолог.

Він додав, що Україна з допомогою Заходу зірвала ці плани й тепер фантазії Путіна обмежуються частинками Херсонської та Запорізької областей.

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