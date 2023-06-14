Путін та Сійярто синхронно виступили проти військової допомоги Україні: жорстка відповідь МЗС

Російський диктатор Владімір Путін 13 червня вкотре заявив, що західні країни повинні припинити допомагати Україні. Кремлівські наративи вже не вперше підхопив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Відповідну заяву Путін зробив під час зустрічі зі своїми кишеньковими "воєнкорами". За його словами, війна начебто може закінчитися, якщо Україні перестануть надавати зброю.

Попри мрії російського президента, загарбникам не вдасться цього зробити. Адже цивілізовані держави неодноразово наголошували, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Путін та Сійярто виступили проти військової допомоги Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко процитував 2 заяви, які з'явилися у ЗМІ 13 червня:

Владімір Путін: "Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні".

Петер Сійярто: "Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася б на досягненні миру".

Танго на кістках,

– заявив Ніколенко.

Варто зауважити, що угорці часто "підспівують" Кремлю. Зокрема, минулого місяця Сійярто звинуватив президента Володимира Зеленського у спробі підірвати суверенітет та незалежність Угорщини. Цю абсурдну заяву він зробив через так звану "погрозу" підриву газопроводу "Дружба", яку начебто озвучив український лідер.

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Партнери продовжують допомагати Україні: коротко