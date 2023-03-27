Звичайна маніпуляція, – Жданов розібрав заяви Путіна про виробництво танків і снарядів

Російський диктор Владімір Путін заявив, що "Захід не може передавати Україні боєприпаси", а Росія нібито збирається побудувати до кінця року 1 600 танків. Обидві тези – це звичайна маніпуляція.

Ці заяви для 24 Каналу проаналізував військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Путін робить такі вкиди для того, щоб країни Заходу перестали допомагати Україні.

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"Путін почав чергову інформаційну операцію, щоб завадити нашому спротиву і постаратися у черговий раз переконати Захід, що нема сенсу допомагати Україні. Це нескінченні хвилі не так проти нас, стільки проти наших партнерів, щоб вони перестали нас підтримувати", – зауважив він.

Путін істерить, що Захід "не повинен надавати Україні зброю"

Жданов зазначив: 25 березня Путін на пропагандистському каналі заявив, що "Захід не може підтримувати постачання зброї Україні". Диктатор аргументував це тим, що буцімто "ЗСУ витрачають до 5 тисяч снарядів на день, а США виготовляють лише 14 – 15 тисяч щомісяця".

Військовий експерт наголосив, що це звичайна маніпуляція Путіна. США постачають Україні боєприпаси не з конвеєра, а запаси, які лежать на складах. З одного боку, армія застосовує боєприпаси зі складу, а з іншого – промисловість його наповнює.

Армія може витрачати сьогодні більше, а завтра – менше. А промисловість працює стабільно. Як тільки армія зменшує витрати, то склад одразу починає наповнюватись. Армія збільшує витрати – склад починає спорожнюватись. Але не буває такого, що все закінчується,

– відзначив він.

Також Олег Жданов підкреслив, що Україна отримує снаряди не тільки від Сполучених Штатів.

Жданов про заяви Путіна: дивіться відео

До кінця року Росія хоче побудувати 1 600 нових танків

Путін оголосив, що "до кінця 2023 року Росія побудує понад 1 600 нових танків", та додав: "У Росії буде у 3 рази більше танків, ніж в України".

Жданов висловив сумніви щодо цього, адже вся військова промисловість Росії спрямована на часткову модернізацію та спроби відновити технічний стан старих танків.

"З’явилось повідомлення, що у Росії помітили переміщення БТР-40 у доволі великій кількості та на військових ешелонах. ЗІС-6 знімаються зі зберігання. Також ЗіЛ-157, на яких стоять системи БМ-13, БТР-40 теж на базі ЗіЛ-157 знімається зі зберігання", – сказав він.

Військовий експерт переконаний, що виготовлення 1 600 танків перевищує бойові можливості Росії. Це було б можливо, якби були поставки, наприклад, французьких причепів або німецького обладнання для двигунів, як це було раніше. Зараз цього нема.

За кількістю втрат бойовий склад російської армії закінчився. У Росії 3 500 тисячі танків було до початку вторгнення Росії в Україну. Це несправних, тих, що очікують ремонту, модернізованих тощо. Зараз Росія втрачає від 7 до 15 одиниць щодня,

– додав Жданов.

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