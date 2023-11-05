Хочуть переговорів з "неіснуючою" країною: чому заяви Путіна так різко суперечать одна одній
Кремлівський диктатор Владімір Путін не втомлюється систематично робити маразматичні заяви, які суперечать одна одній. Він нібито хоче "мирних" переговорів з Україною, але водночас називає нашу державу "неіснуючою".
Насправді Путін не знає базової історії, а також не може заперечити, що Росія програє Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.
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"Путін не може з цим сперечатись"
Микола Давидюк зазначив, що знання Путіна про історію України не відповідають реальності. Київська Русь – це Україна. Дата заснування Києва – V століття. Натомість Моква була заснована у XII столітті.
Путін виходить з цими заявами, що України не існувало. Мене дуже дивує, як часто він може це повторювати. Його це хвилює. Він постійно нагнітає. Добре, а кому ви зараз програєте на полі бою? Якщо нас не існувало і не існує,
– сказав політолог.
Кремлівський диктатор постійно збирає якісь ради, де проводить двогодинні "лекції" про те, що України нібито "не існує". Річ у тім, що Путін не може заперечити поразку Росії.
"Є така політтехнологія: коли ти не можеш заперечувати факти, дискредитуй джерело. Це зараз робить Путін. Він програє Україні. Україна підіймає дуже ґрунтовні історичні речі, претендує бути членом ЄС, НАТО. Він з цим сперечатись не може", – підкреслив Давидюк.
Давидюк про заяви Путіна: дивіться відео
Владімір Путін: останні новини
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що інформація про "серцевий напад" та "смерть" Путіна насамперед була орієнтована на російське суспільство. Спецслужби країни-агресорки навіть відстежували реакції, а до тих, хто радів такій новині, можуть навідатися з ФСБ. Юсов наголосив, що диктатор давно мав проблеми зі здоров'ям, а ці чутки – це фейк.
- На тлі новин про "смерть" Путін речник Кремля Дмітрій Пєсков вкотре спростував, що замість Путіна у публічному просторі з'являються його двійники. Він наголосив, що Путін нібито "не користується послугами дублерів". Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов переконаний, що якщо Пєсков говорить, що у Путіна немає двійників, значить він їх має.
- Аналітики ISW зазначили, що нема жодних ознак, що Владімір Путін готовий розпочати мирні переговори з Україною. Зауважимо, що раніше Президент України спростував чутки, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. Він зізнався, що "все це було" до початку повномасштабного вторгнення.