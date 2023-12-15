"Повна капітуляція": ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Російський диктатор Путін демонструє впевненість у тому, що може публічно обговорювати війну Росії проти України, але досі не визначився з кінцевою метою російського вторгнення.

Фахівці Інституту вивчення війни проаналізували заяви Путіна під час його пресконференції 14 грудня. Зазначають, що диктатор не запропонував нового підходу до війни, не описав, як Росія має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога.

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Аналітики також відзначили, що багато заяв Путіна були схожі на шаблонні заяви про війну в Україні, які він уже робив, зокрема, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому.

Путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", хоча мета Росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою,

– ідеться у звіті.

Заклики Путіна до "нейтралітету" є вимогами до України внести зміни до Конституції, яка наразі зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО, і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО або ЄС. Вони є частиною довшого переліку ширших російських цілей за межами України, які включають постійний мораторій на розширення НАТО, заборону на розміщення західних ударних озброєнь поблизу Росії, а також фактичне повернення сил НАТО до рівня 1997 року.

Повна капітуляція Путіна

Під час "прямої лінії" Путін вчергове видав, що переговори з Україною його не цікавлять, а мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей.

В ISW вважають, що максималістські цілі Путіна рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, що не відповідає інтересам України і Заходу. А відтак, – неможливо.

Виступ Путіна: головне

Диктатор Володимир Путін взяв участь у так званій "прямій лінії з народом"( пропагандистський захід, де росіяни ставлять йому запитання).

У своїх цинічних та брехливих заявах серед іншого Путін запевнив, що його цілі у війні проти України аж ніяк не змінилися: "денацифікація" та "демілітаризація".

Також диктатор похизувався, що за рік зміг завербувати на війну 486 тисяч росіян, і що зараз на фронті перебуває близько 617 тисяч вояк. Водночас у Defence Express детально розібрались із цифрами та вигадками диктатора і усе далеко не так.

Власне, подібні наративи для Путіна не є чимось новим. Київ диктатор теж сподівався узяти за 3 дні, але його плани розбились об міць українського народу. Озвучені учора амбіції розіб'ються аналогічно і закінчаться повною капітуляцією Путіна.