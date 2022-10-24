Розмови Шойгу з міністрами західних країн: чи залишилися в Росії інструменти тиску на ЄС

Сєргєй Шойгу намагається вести якісь перемовини з західними колегами, розповідаючи про "брудну бомбу" в Україні. Нам зараз дуже важливо продемонструвати світу, що її насправді немає.

Отже, нам необхідно показати всі об'єкти ядерної інфраструктури, щоб продемонструвати партнерам, що нам немає чого ховати. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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У Заходу є інструменти впливу

На його думку, розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони приблизно те саме, що й заяви Антона Красовського про вбивство українських дітей – бравадна імперіалістична гра, яка націлена на смерть та вбивства.

Так, Україні сьогодні треба більше захищатися та звільняти окуповані російськими загарбниками території. У такий спосіб "ідеологічно бити Путіна". "Вступати в НАТО та ЄС – робити все можливе, щоб вирватися з цієї війни переможцем", – наголосив Давидюк.

У Заходу все одно інструментів (впливу – 24 канал) більше ніж в Росії, тому що колективний Захід – це трильйонні ринки, мільярди людей та супер сучасні технології,

– зауважив політолог.

Відтак, наше завдання робити все можливе та ставити Захід у незручні позиції, щоб він ці інструменти почав застосовувати. А також демонструвати на полі бою реальні перемоги, щоб партнери розуміли, що саме співпраця з Україною – це виключно історія успіху.

Давидюк прокоментував заяву Шойгу щодо "брудної бомби": дивіться відео

Заява Шойгу щодо "брудної бомби": коротко