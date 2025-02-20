Звинуватив Україну у війні і не тільки: в AP рознесли вщент заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна винна у війні. Ці заяви викликали хвилю обурення як в українців, так і серед європейських партнерів, а Зеленський зауважив, що вони перегукуються із російськими наративами.

Одне з найбільших у світі і найбільше інформаційне агентство США AP рознесло ущент заяви Трампа про Україну, яка витратила майже три роки, аби давати гідну відсіч значно більшій російській армії, передає 24 Канал.

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Трамп вважає Україну винною у війні

Президент США заявив, що Україні "ніколи не варто було починати" війну.

Ви були там три роки. Ти повинен був закінчити це ... Ти не повинен був ніколи цього починати. Ви могли укласти угоду,

– видав він.

Однак, фактом залишається те, що саме російська армія 24 лютого 2022 року перетнула кордон України під час повномасштабного вторгнення. Свої дії диктатор Путін намагався виправдати брехнею, що це було необхідно для захисту російськомовних українців і щоб запобігти вступу країни в НАТО.

"Але агресія Росії проти України почалася не тоді. У 2014 році російський президент Владімір Путін побачив ознаки того, що Україна відходить від російської сфери впливу, шукаючи союзів із західноєвропейськими державами. Путін незаконно анексував Кримський півострів і розпочав збройну агресію на східному українському Донбасі, яка переросла в тривалий конфлікт, у результаті якого загинули тисячі людей", – наголосили в AP.

Цей конфлікт "тлів" до 2022 року. Опісля Путін провів так звані "військові навчання" вздовж кордонів України та запевнив, що близько 150 тисяч солдатів, яких він зібрав, не будуть використані для агресії проти України.

Однак, вранці 24 лютого після масованих російських авіаударів по Україні, ці війська перетнули кордон.

Президент США вимагає проведення виборів в Україні

Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський – "диктатор без виборів". Американський очільник також озвучив, що підтримка глави України серед виборців "майже на дні".

Ми маємо ситуацію, коли у нас не було виборів в Україні, де у нас воєнний стан… Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни,

– цитує видання американського президента.

Однак, в AP наголосили, що Зеленський був обраний президентом у 2019 році, а наступні вибори були призначені на весну 2024 року.

"Але українське законодавство забороняє проведення парламентських чи президентських виборів під час воєнного стану, тому Зеленський залишився на посаді. Він висловив переконання, що вибори в Україні відбудуться після скасування воєнного стану. Країні доведеться внести зміни до закону, якщо вона вирішить провести голосування", – наголосили американські журналісти.

Вони звернули увагу також на кілька факторів, які, на думку Кабміну, "зроблять буквально неможливим забезпечення чесного виборчого процесу в умовах тотальної війни".

Одна із причин – 6,9 мільйона українських біженців, які з лютого 2022 року були зареєстровані по усьому світі. Багато із них досі не повернулися, а через це у них майже немає можливості взяти участь у виборах. Таким чином мільйонів українців позбавлять права голосу.

Інша причина – майже 800 тисяч військових, які наразі стримують наступ Росії на фронті.

Вибори вимагали б відведення солдатів від лінії фронту для голосування, що послабило б військову позицію України. Крім того, ті, хто бореться, не зможуть балотуватися. А це право, яке їм гарантує українське законодавство,

– зауважує видання.

Третя причина – українці, які перебувають під російською окупацією, що перешкоджає їхній участі у будь-якому виборчому процесі.

Четверта – регулярні російські атаки як по військових, так і по цивільних цілях. Скупчення мільйонів громадян на виборчих дільницях може створити додаткову небезпеку.

Американський глава неправдиво оцінив підтримку Зеленського

"Лідер в Україні, я маю на увазі, мені неприємно це говорити, але його рейтинг схвалення впав на 4%", – заявив Трамп.

Але, як зауважують в AP, згідно зі звітом, опублікованим у середу, 19 лютого, Київським міжнародним інститутом соціології, Зеленський "зберігає досить високий рівень суспільної довіри" – близько 57%.

Сам український президент дані про 4% назвав російською "дезінформацією" і зауважив, що Трамп "на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі".

Окрім того, Зеленський найближчими тижнями попросить соціологів провести опитування про довіру до нинішньої влади, а з результатами поділиться з адміністрацією Трампа.

Трамп заявив про "мільйони смертей"

"Коли ви бачите, що відбувається в Україні з мільйонами вбитих людей, включно з солдатами, мільйонами вбитих людей, великий відсоток їхніх міст зруйновано до землі, я не знаю, як там хтось взагалі живе", – сказав Трамп.

Однак, жоден авторитетний аналіз не оцінює втрати України у "мільйони смертей".

Хоча точні дані про кількість загиблих невідомі. Раніше цього місяця Зеленський заявив, що з початку повномасштабної операції загинуло понад 46 тисяч українських військових… Він також сказав, що на окупованих територіях України були вбиті "десятки тисяч мирних жителів",

– пише AP.

Однак точних цифр ніхто не назве, доки не закінчиться війна.