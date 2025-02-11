Ілюзій немає, – боєць Сил ТрО ЗСУ про ставлення до заяв Трампа

Українські військові спокійно та тверезо реагують на заяви президента США Дональда Трампа. Вони усвідомлюють, що робити висновки зараз ще зарано, поки не з'являться конкретні пропозиції.

У бійців немає ілюзій, що Трамп може миттєво врегулювати ситуацію, і що Росія одразу відступить, а війна завершиться. Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, підкресливши, що військові продовжують виконувати свої обов'язки, попри політичні прогнози.

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Як українські військові реагують на заяви Трампа

Боєць Сил територіальної оборони Збройних Сил України поділився своїми думками щодо того, як українські військові сприймають можливі зміни в політиці США після обрання Дональда Трампа.

Він зазначив, що на стадії передвиборчої кампанії багато хто, зокрема і військовослужбовці, запитували про можливі сценарії в разі перемоги Трампа. Однак боєць підкреслює, що передчасно робити висновки було б безглуздо, поки не буде конкретних пропозицій.

Україна, за словами військового, має чіткий План перемоги, викладений Володимиром Зеленським, і вже зараз деякі з його положень можна знайти в заявках представників американської адміністрації.

Також важливим моментом є спільна робота над розробкою українських ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, що може стати значним кроком вперед у співпраці між Україною та США.

Зазначимо, Трамп хоче обміняти рідкісноземельні метали на вже надану допомогу Україні. Президент України вважає, що така угода може бути цілком справедливою.

Зверніть увагу! За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

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Чого очікують наші бійці

Попри всі прогнози та аналізи, Сили оборони залишаються зосередженими на головному завданні – захисті суверенітету та незалежності України. Вони продовжують виконувати покладені на них завдання, надаючи відсіч російській агресії.

Наша робота не припиняється, і ми продовжуємо боротися за нашу незалежність,

– зазначив боєць.

Водночас бійці сподіваються на подальшу підтримку партнерів, зокрема США, і мають реалістичне розуміння того, що війна не завершиться одразу після будь-якої політичної заяви.

"Якщо хтось думає, що є сподівання на те, що зараз американський президент чи будь-який інший західний політик все врегулює у такий спосіб, що Росія одразу відступить і війна припиниться, то таких ілюзій немає", – наголосив Олександр Мусієнко.