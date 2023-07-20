"Пісающій мальчік" на міжнародне право, – Подоляк потролив Путіна, назвавши його мемом

Не можна вірити жодній заяві чи обіцянці російського диктатора Владіміра Путіна. Проблемою сучасного світу є те, що слова бункерного діда досі серйозно сприймають.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що усе, що говорить Путін, – це мем.

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Проблема сучасного світу

Михайло Подоляк зазначив, що Путін ще не виконав жодну свою обіцянку. Тому незрозуміло, чому досі на Заході можуть серйозно сприймати заяви кремлівського диктатора.

У Брюсселі є відомий пам'ятник хлопчику, який пісяє. Оце і є Путін: хлопчик, що пісяє на міжнародне право. Все, що говорить Путін, – це мем. Коли він щось обіцяє – це теж мем. Він не буде нічого виконувати, бо він ніколи нічого не виконує. Проблема сучасного світу – коли вважають, що коли поговорив із Путіним, то це буде відлите у золоті слова,

– зауважив він.

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