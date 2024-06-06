"Путін боїться": у Зеленського прокоментували виступ диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін нещодавно заявив, що росіяни нібито "захищають самі себе в Україні" та запропонував уявити, що "США захопили частини територій Мексики", а потім змусили її боротися за повернення власних територій. Він вважає, що нібито "те саме робить Захід щодо російсько-української кризи".

Насправді Путін страшенно боїться НАТО та не вміє воювати проти великих держав, тому вся його пресконференція була присвячена заклику не давати зброю Україні. Це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Путін присвятив цьому пресконференцію

Михайло Подоляк зазначив, що Кремль вигадав собі історію, що "Росія воювала з Україною лише 3 дні, а зараз воює з НАТО". Путін говорить, що росіяни буцімто "захищають самі себе". Однак тимчасово окуповані території України не стосуються території Росії.

Насправді російський диктатор не хоче воювати з НАТО. Путін страшенно боїться протистояння Альянсом. Він може воювати тільки проти маленьких країн. Вести війну проти України значно складніше.

Він прийшов в Україну, яка набагато більша, вольова з погляду готовності чинити спротив, розуміючи, що прийшли з геноцидного типу війною. Це питання виживання. З'ясувалося, що з Україною воювати не можна. Він боїться НАТО. Вся ця конференція була присвячена чому? "Перестаньте їм допомагати, тоді ми їх просто будемо вирізати",

– пояснив посадовець.

Путін ніби говорить, що "не надавайте їм зброю, тому що я не вмію вести війну, коли проти мене воюють професійно, зі зброєю, у паритетній кількості та з далекобійними інструментами". Окупаційна армія вміє та любить чинити геноцид цивільного населення, вбивати, зокрема, жінок та дітей.

"Так само себе поводять серійні вбивці, коли вони доводять, що нібито мають право вбити представників якихось соціальних груп. Оскільки вважають, що ці групи "заважають людству розвиватись правильно". Тому він буде їх вбивати ночами як Джек-Різник і робити "корисну справу" для людства. Так само ця особа говорить", – додав радник голови ОПУ.

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