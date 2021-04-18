Заздалегідь спланований сценарій: як у Росії підставили затриманого консула України Сосонюка

Перед тим, як затримати представника Генерального консульства України Олександра Сосонюка, росіяни мали заздалегідь спланований сценарій. Українського дипломата ФСБ затримала в Санкт-Петербурзі 16 квітня.

Заяву щодо затримання Сосонюка зробив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. За його словами, з самого початку стало зрозумілим: це банальна провокація.

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Сосонюка підставили

Як розповів, заступник очільника МЗС, перед затриманням Сосонюк зустрічався з однією зі своїх знайомих. І та почала діставати якісь незрозумілі матеріали.

Він ледь устиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент його фактично затримали представники ФСБ Росії,

– зазначив Єнін.

Він додав, що російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей. Насправді ж Сосонюк був ледь знайомим зі співрозмовницею.

"Наш консул ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", – зауважив Єнін.

Також дипломат повідомив, що затримання українського консула тривало майже одну годину. Наразі ж Сосонюк перебуває у безпеці – на території консульської установи.

"Протягом найближчих діб ми будемо сприяти його евакуації до України. Оскільки, на нашу думку, його здоров’ю та життю може загрожувати небезпека… Наразі українські консули перебувають в стані підвищеної мобілізації", – констатував представник МЗС.

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