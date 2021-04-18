Заздалегідь спланований сценарій: як у Росії підставили затриманого консула України Сосонюка

Перед тим, як затримати представника Генерального консульства України Олександра Сосонюка, росіяни мали заздалегідь спланований сценарій. Українського дипломата ФСБ затримала в Санкт-Петербурзі 16 квітня.
Джерело:Суспільне
Заяву щодо затримання Сосонюка зробив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. За його словами, з самого початку стало зрозумілим: це банальна провокація.
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Сосонюка підставили
Як розповів, заступник очільника МЗС, перед затриманням Сосонюк зустрічався з однією зі своїх знайомих. І та почала діставати якісь незрозумілі матеріали.
Він ледь устиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент його фактично затримали представники ФСБ Росії,
– зазначив Єнін.
Він додав, що російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей. Насправді ж Сосонюк був ледь знайомим зі співрозмовницею.
"Наш консул ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", – зауважив Єнін.
Також дипломат повідомив, що затримання українського консула тривало майже одну годину. Наразі ж Сосонюк перебуває у безпеці – на території консульської установи.
"Протягом найближчих діб ми будемо сприяти його евакуації до України. Оскільки, на нашу думку, його здоров’ю та життю може загрожувати небезпека… Наразі українські консули перебувають в стані підвищеної мобілізації", – констатував представник МЗС.
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У Росії затримали українського консула Сосонюка: основне
- Співробітники російської ФСБ затримали українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі. В той час він вечеряв у одному з ресторанів.
- Українця звинуватили в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії".
- У ФСБ зазначили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".
- У МЗС України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Дипломат не має жодного стосунку до того, в чому його звинувачують.
- Після цього Росія заявила, що висилає консула – він повинен покинути країну до 22 квітня. Крім того, російське МЗС викликало тимчасового повіреного України.
- У відповідь Київ повідомив про рішення вислати старшого дипломата Росії.