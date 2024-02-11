Збили ще на підступах: усі "Шахеди", що летіли на Київ, вдалося знищити
Джерело:КМВА
Вночі 11 лютого росіяни здійснили чергову спробу терору мирних українських міст, зокрема й столиці України. Водночас силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі.
Про появу дронів на Київщині стало відомо близько 02:50. Тоді українці чули вибухи – як пояснила місцева влада, це були звуки роботи ППО.
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Деталі атаки на Київ
Вночі росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю, застосувавши ударні дрони "Шахед". Як зазначається, їх випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години – на щастя, всі цілі збили.
Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили,
– повідомили в КМВА.
За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
"Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за роботу і за надійний захист! Допомагайте українській армії, підтримуйте ЗСУ і бережіть себе", – написав начальник Сергій Попко.
Деталі атаки на Україну
- Пізно ввечері 10 лютого росіяни вже класично розпочали терор Півдня України дронами-камікадзе. Повідомлялося про вибухи, зокрема, й у Миколаєві. Вони пролунали за 15 хвилин після оголошення тривоги.
- У місті виникла пожежа на відкритій території. За словами мера Миколаєва, було займання сухої трави. Згодом Наталія Гуменюк зазначила, що сталося загоряння на інфраструктурному об'єкті – відомо про постраждалого.
- В ОК "Південь" повідомили, що лише в їхній зоні відповідальності було знищено 26 дронів-камікадзе типу "Шахед", більшість з яких – у межах Миколаївської області.
- Мовиться про 18 ударних безпілотників у цій області. Ще 4 збили на Одещині, по 1 на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині й Вінниччині.
- Вибухи чули й у інших областях – на Житомирщині також було гучно через роботу ППО. Окрім цього, так само засоби ППО працювали принаймні у Дніпропетровській та Полтавській областях.