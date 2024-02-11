Збили ще на підступах: усі "Шахеди", що летіли на Київ, вдалося знищити

Вночі 11 лютого росіяни здійснили чергову спробу терору мирних українських міст, зокрема й столиці України. Водночас силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі.

Про появу дронів на Київщині стало відомо близько 02:50. Тоді українці чули вибухи – як пояснила місцева влада, це були звуки роботи ППО.

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Деталі атаки на Київ

Вночі росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю, застосувавши ударні дрони "Шахед". Як зазначається, їх випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години – на щастя, всі цілі збили.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили,

– повідомили в КМВА.

За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

"Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за роботу і за надійний захист! Допомагайте українській армії, підтримуйте ЗСУ і бережіть себе", – написав начальник Сергій Попко.

Деталі атаки на Україну