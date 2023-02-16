В ОПУ прокоментували масове стягування російської авіації до кордонів України

Росіяни за рік повтомасштабного вторгнення використовують лише стратегічну та тактичну авіацію. Ні нею, ні чим іншим українців, в яких сформувалася стійка позиція, вже не злякати.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна дуже добре знає ціну своєї свободи.

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Чи є загроза для України

Михайло Подоляк зауважив, що, по-перше, наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки, яка принципово вплинула на перебіг війни.

Друга складова, безумовно, ми не можемо аналізувати людей із ірраціональним мисленням. Росія не проводить аналітику війни,

– наголосив він.

На його думку, в Україні трішки інакше має вигляд система не протиракетної, а саме протиповітряної оборони: вона більш повільна, але більш ефективна.

"Мені видається дивним, що після того, як ми практично закриваємо небо: NASAMS, IRIS-T, Patriot, які будуть у найближчі часи, використовувати тактичну авіацію", – зауважив радник голови ОП.

Подоляк додав, що ворог практично завжди використовує виключно стратегічну авіацію для терору українців зі своєї території та тактичну з Білорусі. Втім, противник може щось спробувати зробити нове.

Чого все ж очікувати від Росії

Радник голови Офісу президента прокоментував, що це принципово не буде міняти диспозиції сторін у цій війні.

Вони можуть збільшити десь інтенсивність обстрілів, підтягнувши ще якусь низку артилерії, але знову ж таки це не дуже принципово,

– додав він.

На думку Подоляка, ймовірно, на певному напрямку може на тисячу обстрілів збільшиться інтенсивність дій ворога.

"Ну збільшать кількість літаків, які підіймаються у повітря – знищимо все!" – переконаний він.

За його словами, звісно, за кожною знищену ціль ми платимо життям українців, втім іншого шляху як нещадно ліквідовувати противника – немає.

Незламність українського народу

Михайло Подоляк додав, що Україна обов’язково зникне, якщо ми не виграємо цю війну.

Немає ніяких ліній розмежування більше, тому що це буде означати повільну смерть України,

– зосередив увагу він.

На його думку, наявність сірої зони провокуватиме Росію на теракти. Це призведе до того, що українці втомляться жити в очікуванні наступного етапу війни.

"І України як такої не буде не за три дні, а за три роки", – наголосив Подоляк.

За його словами, протистояння українського народу свідчить про те, що всі люди, які хочуть бути в Україні, дійсно щиро її люблять і розуміють, за що ми стоїмо.

Все це тяжко і страшно, але треба дійти до кінця,

– додав радник голови ОП.

Михайло Подоляк переконаний, що питання, чи хочемо ми мати вільну та незалежну Україну для нього, як і для всього народу, вже давно закрите.

Зверніть увагу! Прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на нашому ютуб-каналі о 16:00

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