"Палатиме все": у Силах оборони Півдня прокоментували збільшення виробництва "Нептунів"

Ракети "Нептун" стали фатальними для російських кораблів Чорноморського флоту. І такої зброї стає все більше.

Видання Forbes пише, що Україна у 10 разів наростила виробництво ракети "Довгий Нептун". Зокрема, видовжили корпус, аби дальність ураження була більшою. Своєю чергою речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в розмові з 24 Каналом зазначив, що неспокійно у тимчасово окупованому Криму буде і надалі.

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Буде і надалі вибухати

Так, зранку 21 квітня у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи. Внаслідок цього було уражено російський корабель "Комунна".

Кейси з вибухами в тимчасово окупованому Криму відбуватимуться і надалі. Там будуть палати штаби, пункти базування, нафтосховища, кораблі. Все це відбуватиметься доти, доки вони (росіяни – 24 Канал) не залишать нашу територію. Це ми можемо пообіцяти,

– зауважив Плетенчук.

Ба більше – усе це є законними військовими цілями. Тому Україна продовжуватиме мінусувати ту техніку та засоби ворога, якими він завдає ураження по території нашої країни.

"Командувач військово-морських сил ЗСУ конкретно визначив, що кожен військовий корабель Росії залишається для нас легітимною військовою ціллю", – додав він.

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