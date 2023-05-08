Серйозний аргумент: чи наважиться Захід передати потужнішу зброю після збиття "Кинджала"

Днями Повітряні сили України офіційно підтвердили інформацію про збиття силами ППО російської балістичної ракети "Кинджал". Це стало справжньою історичною подією для України і показало міць українських військових, які за короткі терміни змогли ефективно освоїти західну установку Patriot.

Така працездатність і результативність української армії може стати додатковим стимулом для отримання нової, більш потужної зброї для захисту України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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"Це додатковий серйозний аргумент на користь того, що найсучаснішу зброю, високотехнологічну зброю можна і потрібно постачати в Україну. Адже ті, хто виступає проти допомоги ЗСУ, кого на Заході і в США, на жаль, досить багато, один з їхніх аргументів базується на тому, що зброю постачати не потрібно, бо ЗСУ все одно не зможуть нею користуватися або користуватимуться дуже погано", – прокоментував аналітик.

Фахівці спрацювали чудово

Федоров акцентував, що українці показали всьому світу, що вони можуть чудово володіти останньою модифікацією системи Patriot. Чудово спрацювали і оператори радіолокаторів, тобто систем, які фіксують політ балістичної ракети і оператори, що наводять ракети.

Спрацювали, можливо, навіть краще, ніж в середньому були американські розрахунки. Адже було дуже небагато випадків, коли Patriot перехоплювали балістичні ракети такого класу як "Кинджал",

– додав мовець.

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Росія виглядає все менш загрозливою

"Кинджал" система Patriot збила взагалі вперше, адже ніде, крім Росії, таких ракет немає. Фактично це ракета "Іскандер", що приєднана до літаків.

Цей прецедент показав, що загрозу російських балістичних ракет, які можуть бути направлені на Україну, Польщу, Словаччину та інші країни, можуть попередити такі модифікації ППО Patriot.

Це серйозний удар по не лише по російській пропаганді, але і по російських стратегічних установках. Адже вважалося, що "Іскандери", розташовані в Калінінградській області, можуть без перехоплення обстрілювати цілі в Польщі чи в Скандинавії, наприклад, тому тепер загроза цих "Кинджалів" розглядається як набагато нижча, ніж це було кілька днів тому,

– резюмував військовий експерт.

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