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      Збільшувати чи зменшувати: Маркарова пояснила, що буде з податками

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      У мінфіні пояснили, що буде із податками
      У мінфіні пояснили, що буде із податками / Liga.net

      Податки підвищувати не планують – бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є сьогодні. Зміни до Податкового кодексу, які розглядає парламент, у бюджет не враховані.

      У мінфіні вважають, що не варто збільшувати податки, як робилося під кожен із бюджетів раніше. Про це сказала голова відомства Оксана Маркарова в інтерв’ю "НВ".

      Знайте більше: Податкова реформа – як це бачать у міністерстві економіки

      Маркарова зазначила, що під кожен бюджет раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, але і зміни до Податкового кодексу.

      Цього року ми відійшли від нього. Так, парламент розглядає декілька змін до Податкового кодексу, деякі з них можуть бути і ресурсними, але ми не враховували ці надходження в бюджеті,
      – пояснила очільниця міністерства фінансів.

      За її словами, єдине, що вони готові розглянути до другого читання у бюджет, це надходження від грального бізнесу чи від бурштину у разі ухвалення законопроєктів.

      "Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні через базу, ні через відсотки. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри і вони повинні бути передбачуваними", – додала вона.

      Що зі зниженням податків?

      Маркарова наголосила, що при пониженні податків потрібно розуміти, яким чином це буде збалансовано в бюджеті.

      Або у нас буде економічне зростання, про яке ми говоримо, якого ми можемо досягнути і яке дозволить нам зменшувати податки. Тому що у нас буде перевиконання за доходами, за поточними,
      – сказала вона.

      Глава мінфіну наголосила, що найперше треба зменшувати податки на оплату праці (ПДФО), а також ті, що стосуються інвестицій.

      Натомість податки на нерухомість та податки на землю, за словами Маркарової, "повинні встановлюватися, сплачуватися і підвищуватися". Однак це не податки до державного бюджету.

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      "Важливо пам’ятати, що податок на землю і податок на нерухомість – це у всьому світі два головні податки місцевих бюджетів, і у нас в Україні також 100% цих податків йдуть саме до місцевих бюджетів", – додала Маркарова.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Оксана Маркарова Міністерство фінансів України Податки Податковий кодекс
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