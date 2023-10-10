Банкінг розривається: Притула розповів, що можна отримати за найбільший донат на новий збір

Вранці 10 жовтня в Україні запустили новий збір на закупівлю безпілотників. Акція отримала символічну назву "Можем павтаріть" на згадку про збір торік.

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу деталі нового збору і закликав людей долучатись до нього.

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"Ми поставили собі за мету зібрати 175 мільйонів гривень, щоб закупити 100 БпЛА-камікадзе з радіусом дії 800 кілометрів і корисним навантаженням 30 кілограмів", – зазначив Притула.

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За його словами, вкрай важливо налагодити безперебійне виробництво дронів, адже вони довели свою ефективність проти російських окупантів і їхньої техніки.

Йдеться саме про безпілотники українського виробництва "Морок", які захисники вже успішно застосовували.

Як долучитись до збору і що за це можна отримати

"У мене тепер смс-банкінг розривається – і це дуже позитивний сигнал", – поділився Притула.

Незалежно від суми пожертви 30 людей можуть отримати брендовані футболки з дроном і вогняною "бавовною".

Компанії, які задонатять від мільйона гривень, відзначать на ресурсах Сергія Притули, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова.

Ті, хто задонатить 1,75 мільйона, отримає індивідуальну фотосесію з оплаченим бортом.

Ті, хто задонатить найбільшу суму, зможе особисто зустрітись з організаторами збору.

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