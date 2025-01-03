Збито 3 ракети та 13 дронів: в Повітряних силах розповіли про атаку Росії 3 січня

Російські війська 3 січня вкотре тероризували Україну. Так, ворожі сили застосовували для атаки ударні дрони та ракети.

Відомо, що збито 3 ракети і 13 дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Повітряних сил ЗСУ.

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Росіяни вкотре атакували Україну 3 січня

Протягом цієї доби (з 12:00 3 січня) російські війська завдали ударів ракетами різних типів. Зокрема:

5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині,

3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Чернігівщині,

3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині

Крім цього, ворожі сили атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 13 ворожих БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах також вказали, що 19 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, що ввечері 3 січня Володимир Зеленський вказав, що тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі.