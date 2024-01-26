Російський "список" полонених на Іл-76: Юсов розповів, чи розвідка вивчала його
Росіяни видали "список" тих військовополонених, які начебто були у збитому Іл-76. У ГУМ МО розповіли, чи вивчали вони його і, чи розуміють як він був сформований.
"Списки", які публікує російська пропаганда – це інормаційно-психологічна робота ворога. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про "список", виданий росіянами
Перелік військовополонених у списку, який видали росіяни викликає багато запитань, оскільки він досить дивний.
В ефірі телемарафону зазначили, що у цьому списку є частина людей, яких уже обміняли, а також частина невідомих прізвищ. В медійній ініціативі за права людини зазначали, що у так званому "списку" є перелік кількох прізвищ, яких росіяни взагалі не підтверджували, що ті у них у полоні.
ГУР вивчає "список"
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що оприлюднення російськими пропагандистами списків нібито українських військовополонених, загиблих внаслідок падіння літака Іл-76, є інформаційно-психологічною роботою ворога.
Він наголосив, що в ГУР коментуватимуть лише офіційно оприлюднені списки, якщо такі з'являться.
Так, ми звичайно вивчаємо всю інформацію, яка з'являється з офіційних та неофіційних джерел. Але коментувати потрібно не все. Безумовно із родинами відбувається комунікація і спілкування. Списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються, аби протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо,
– зазначив представник ГУР МОУ в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що офіційні коментарі з боку України будуть тоді, коли росіяни захочуть офіційно оприлюднити списки через структури, які дотичні до роботи з військовополоненими. Зокрема, це Міністерство оборони, російські спецслужби та інші структури.
"Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", – підсумував Андрій Юсов.
Падіння Іл-76: коротко
- У Бєлгородській області вранці 24 січня збили літак Іл-76.
- Росіяни заявили, що на борту літака перебували українські військовополонені, яких везли на обмін, три російських військовослужбовців і п'ять членів екіпажу.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у випадку, якби Росія мала хоч якісь фотодокази, що на борту нібито були українські полонені, то обов'язково б показала їх.
- У ГУР не виключають, що Іл-76 міг перевозити і зброю, і людей. Військовополонених могли використати як "живий щит".
- Відомо, що в ООН не можуть встановити чи перебували українські військовополонені на борту збитого військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.