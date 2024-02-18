"Є***ій случай": у мережі шириться відео можливого збиття Су в Луганській області

Ролик із літаком поширився в інтернеті увечері 17 лютого, передає 24 Канал. Імовірно, на ньому зафіксовано падіння одного зі збитих літаків Су в Луганській області. Втім, Повітряні сили ще не коментували ці відео.

Удень 17 лютого стало відомо про збиття одразу трьох російських винищувачів Су. Літаки збили на Сході України, мова про два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

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Що потрапило на відео

Глянь, літак он збили, летить, падає! Ще й на вулицю десь, і дерево горить! Упало на вулицю, прикинь, де Любов Миколаївна живе!

– емоційно говорять користувачки.

Що цікаво, жінки спілкуються українською. Вони роблять припущення, де ж саме упав літак, а наприкінці одна з них просить іншу скинути їй запис.

Літак падає майже вертикально, потім видно, як піднімається великий стовп диму.

Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Що говорять у ЗСУ про збиття "сушок" над Луганщиною: офіційна інформація

Росіяни поспішили заявити, що пілоти вижили. Командувач Повітряних сил Микола Олещук потролив окупантів, виклавши карту, де шукати "братьєв". Він навів дані міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи Cospas-Sarsat, яка сповіщає про місце перебування персональних радіобуїв пілотів під час аварії. На карті видно цілих чотири точки.

За даними Головнокомандувача Олександра Сирського, росіяни били керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ на Сході. Тож за це і поплатилися. Саме КАБи стали найбільшою проблемою Авдіївки – росіяни неперервно закидали ними позиції українських захисників.

Юрій Ігнат констатував, що це розплата окупантів за те, що бомбили Авдіївку. І додав: "Щоб було багато таких новин, потрібно більше засобів, про які сьогодні говорить вище військово-політичне керівництво держави".

Слід усе ж нагадати, що в ПС це відео поки не коментували. Тож те, що момент збиття саме цих літаків потрапив на відео, залишається тільки припущенням інтернет-користувачів. Та, хай там як, збити одразу три літаки – очевидна перемога наших Повітряних сил!