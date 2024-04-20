Сподіваюсь, Одеса Х-22 більше не побачить, – Буданов про те, як вплине збиття Ту-22М3 на війну

Українські сили протиповітряної оборони разом у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України вночі 19 квітня збили літак Ту-22МЗ у Ставропольському краї країни-агресорки. Начальник української розвідки Кирило Буданов висловив свій погляд, як вплине ця операція на війну.

Очільник ГУР МО в інтерв'ю журналістам BBC висловив сподівання, що першочергово полегшення відчує Одеса. Адже місто весь час потерпає від обстрілів з літаків Ту-22М3.

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Буданов сподівається, що полегшення після збиття літака відчує Одеса

Після успішної операції ГУР МО України у взаємодії з Повітряними силами Кирило Буданов висловив сподівання, що Одесі, яка зазнала значних руйнувань цивільної інфраструктури саме від випущених з Ту-22М3 ракет Х-22, зараз стане трохи легше.

"Ракета (Х-22 – 24 Канал) дуже швидка, потужна й особливо ніхто не міг перехопити її. Це ще радянська розробка, але водночас точність не така вже й велика, тому велика кількість цивільних будівель знищили саме ці ракети", – пояснив генерал.

За словами очільника українського відомства, після цієї операції Москва буде змушена використовувати інші способи для намагання атакувати місто, а також шукати нові рубежі. Хоча, за словами Буданова, в напрямку Одеси інших рубежів немає.

Сподіваюсь, Одесі зараз буде трохи легше. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать,

– сказав Буданов.

Водночас начальник ГУР МО зазначив, що для атак по місту росіяни будуть використовувати наземні комплекси з тимчасово окупованого Криму, а також ракети з дальньої авіації та з моря.

У Повітряних силах сказали, як вплине збиття літака на обстріли