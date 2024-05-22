У Польщі обговорюють можливість збивати російські ракети над Україною
Джерело:Укрінформ
У Польщі обговорюють питання щодо збиття російських ракет над територією України. Разом з тим, польські системи ППО не будуть розміщувати в Україні.
Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Він наголосив, що питання щодо можливого залучення польських систем ППО до відбиття російських атак розглядають як на технічному рівні, так і на юридичному.
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Що говорять у Польщі щодо збиття російських ракет
Вронський повідомив, що наразі жодних рішень щодо залучення Польщі до збиття російських ракет над територією України немає. Втім, це питання розглядають з різних аспектів, адже Україна зверталася з такою ініціативою.
Це питання розглядається з юридичної й технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає,
– заявили в МЗС Польщі.
Речник МЗС пояснив, що обговорювати таку можливість почали після того, як російська ракета під час масованої атаки у березні 2024 року порушила повітряний простір й перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вронський пояснив, що нині в країні тривають активні дискусії з 2 питань:
- чи можуть польські системи ППО збивати російські ракети ще над територією України,
- які будуть юридичні наслідки, якщо польські військові зіб'ють російську ракету над Україною.
Вронський додав, що спочатку спеціалісти з міжнародного права повинні оцінити, які правові наслідки може нести такий крок. Річ у тім, що ракети мають бойову частину, вага якої сягає кількох сотень кілограмів, й під час падіння, навіть збитої ракети, наслідки можуть бути руйнівними. Техніки також повинні узгодити, за яких умов можна збивати ракети над територією України.
Втім, про перенесення польських систем в Україну не мовиться. Вронський наголосив, що системи ППО Польщі не будуть поза кордонами країни.
Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни,
– акцентували в МЗС Польщі.
Чи збиватимуть країни НАТО ракети над Україною
- Російські ракети вже неодноразово перетинали повітряний простір Польщі під час масованих атак по території України. Через загрозу у Польщі постійно підіймають винищувачі. Так, 8 травня під час чергової масованої атаки Польща вкотре патрулювала власний повітряний простір.
- Водночас Дмитро Кулеба наголошує, що американські системи Patriot, розміщені у Польщі, можуть захищати повітряний простір над Україною. Він додав, що це також би захистило країни НАТО від російських дронів та ракет, які періодично перетинають їхній повітряний простір.
- У Бундестазі нещодавно також прозвучала потужна заява щодо можливості збивати російські ракети над Україною. Зокрема, у Німеччині переконані, що Альянс має взяти участь у відбитті російських атак.