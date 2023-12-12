Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні

Вранці 12 грудня користувачі в різних регіонах України почали скаржитись на проблеми зі зв'язком та інтернетом у роботі мобільного оператора Kyivstar. У компанії підтвердили, що стався технічний збій.

Згодом компанія підтвердила журналістам, що мовиться саме про хакерську атаку. Що відомо про масштабний збій у роботі оператора та коли буде зв'язок – читайте у тексті 24 Каналу.

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Компанія повідомила про збій

Сьогодні (12 грудня – 24 Канал) в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази,

– пояснили у компанії.

Там запевнили, що спеціалісти працюють, щоб усунути проблему. Користувачам радили скористатися послугою "Національний роумінг", яка дозволяє перемкнутися на Vodafone чи lifecell без необхідності зміни SIM-карти та додаткової оплати.

Згодом виявилось, що і ця послуга не працює. У пресслужбі Мінцифри повідомили hromadske, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії Київстар, щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам.

Нацроумінг не працює через те, що мережа Київстару не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою,

– заявили в міністерстві.

Там пообіцяли обговорити з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком.

На Kyivstar скоїли хакерську атаку

Видання DEV.UA написало, що основною причиною відключення стала зловмисна хакерська атака на мережеву інфраструктуру Kyivstar.

У компанії цю інформацію підтвердили у коментарі Суспільному.

Вранці 12 грудня мережа зв'язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет,

– заявили в компанії.

Там пояснили, що вже залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії. До таких дій у Kyivstar вдались, щоб зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі.

Компанія Kyivstar написала, що станом на 12 годину 12 грудня їм відомо, що:

персональні дані абонентів не скомпрометовані;

фахівці працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв'язку та надання сервісів.

Компанія пообіцяла надати абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора, компенсацію. Проте деталей у Kyivstar не повідомили.

Коли відновлять роботу оператора

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав у коментарі журналістам у Києві орієнтовно о 12 годині 12 грудня, що на відновлення роботи Kyivstar потрібно декілька годин.

За словами міністра, відновити зв'язок мобільного оператора зможуть протягом 4 – 5 годин.

Згодом гендиректор компанії Київстар Олександр Комаров розповів, що наразі терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі.

Які наслідки хакерської атаки на Kyivstar

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

За його словами, якщо людям потрібна допомога через відсутність зв'язку, то вони можуть:

зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби у найближчому управлінні поліції або пожежно-рятувальної частини;

попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах;

скористатись Wi-Fi у пунктах незламності, які розгорнули на базі поліцейських підрозділів.

Окрім того, внаслідок збою в роботі Kyivstar виникли проблеми в інших сферах. Зокрема, з освітленням, сповіщенням про тривогу, оплатою проїзду, роботою технічної підтримки, терміналами для паркування.

Також припинили роботу деякі банкомати від "Приватбанку". Проблема виникла тому, що орієнтовно 5% банкоматів компанії використовують мобільний зв'язок від Київстару.

Окрім того, збій у роботі Kyivstar призвів до того, що:

у Сумах через несправність працівники Київстару були змушені вручну вимкнути вуличне освітлення, що вплинуло на роботу понад 300 підстанцій;

у Чернівцях попередили про потенційні труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатори за допомогою банківських карток або NFC;

у Дніпрі не працюють термінали для оплати у супермаркетах;

у Рівному – перебої у роботі гарячої лінії міської ради.

Заразом оператор Vodafone повідомив про велику кількість звернень від абонентів Київстару, які хочуть підключитися. В компанії заявили, що у них послуга нацроумінгу працює коректно. Також вони повідомили про сплеск трафіку на своїх системах. Зокрема: