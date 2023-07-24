Кінець Кримському мосту: як ракети ATACMS змінили б хід війни

Надання Україні далекобійних ракет могло б кардинально змінити хід війни. Зокрема, дозволило б знищити ключові логістичні пункти росіян на окупованих територіях.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що ATACMS необхідні, аби знищити всі стратегічні цілі: аеродроми на території Криму, склади зброї, військові кораблі та підводні човни окупантів.

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"Якби у нас був ATACMS, то ми б двома – трьома ракетами, можливо п'ятьма точно знищили б Кримський міст. Ми могли б завдати ударів по Севастополю, де розташовані склади із "Оніксами", якими росіяни зараз обстрілюють Одесу, – тобто це кардинально змінило б хід війни", – мовив військовий експерт.

Він наголосив, що Україні потрібно близько 50 таких ракет, аби уразити усі ключові ворожі цілі.

Україні потрібні F-16

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив , що Джо Байден і Володимир Зеленський ведуть перемовини про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що це питання обговорюється постійно, але США не можуть припустити, яким буде результат.

Наразі Україна потерпає від бойової активності російських вертольотів К-52 та Мі-24, які намагаються нищити нашу бронетехніку за допомогою ракетних систем "Віхрь". Для F-16 ці ударні російські гвинтокрили були б легкою мішенню.

"З військової точки зору я не розумію, чому нам не передають цю зброю. Ми могли б контролювати, щоб не було ударів по російській території, наприклад, затверджувати кожну ціль з НАТО. Думаю, це політичне рішення", – додав Павло Нарожний.

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