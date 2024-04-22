Аби Україна перехопила ініціативу на фронті: Зеленський сказав, яка зброя потрібна від США

Президент України вкотре вказав на важливість отримання дефіцитної зброї від США. Володимир Зеленський наголосив на посиленні обороноздатності країни.

Власне, глава нашої держави у розмові міжнародними журналістами акцентував на необхідності артилерії та далекобійної зброї для збереження життів українських воїнів. Протиповітряна оборона також залишається пріоритетом.

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Україна має шанс на ініціативу на фронті

За словами Зеленського, відповідна допомога збільшить шанси України на перемогу. Зеленський висловив сподівання на швидке рішення Сенату США та надання необхідної зброї без зволікань.

Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати ці системи озброєння,

– заявив президент.

Глава держави заявив, що Україна очікує на артилерію, стратегічну далекобійну зброю, зокрема ATACMS, та системи протиповітряної оборони.

Зеленський також звернув увагу на те, що деякі американські політики бажають знати конкретні терміни війни, але наголосив, що багато залежить від швидкості отримання допомоги.

Український президент висловив переконання, що з належним озброєнням Сили оборони зможуть не лише стабілізувати ситуацію, а й перехопити ініціативу на фронті. Він вкотре запевнив, що це стане можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів та наданню важливих видів озброєнь.

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